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Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП

Он направил президенту РСПП Шохину письмо с просьбой досрочно освободить его с занимаемых в союзе постов. Это решение спецпредставитель президента объяснил тем, что больше не работает в бизнесе
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс решил уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом говорится в письме на имя президента союза, предоставленного РБК источником, близким к РСПП.

В направленном президенту союза Александру Шохину письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.

Источник в РСПП подтвердил РБК, что Чубайс написал это заявление

РБК направил запросы Чубайсу и в РСПП.

Путин назначил Чубайса на новую должность. Что важно знать
Политика
Владимир Путин и Анатолий Чубайс

В начале декабря правительство рекомендовало уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что на новой должности экс-глава «Роснано» не будет госслужащим.

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Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе
Общество
Анатолий Чубайс

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — прокомментировал Чубайс свое новое назначение.

В конце декабря источник РБК, близкий к ВЭБ.РФ, сообщал, что Чубайс вместе с госкорпорацией создадут проектный офис. В нем, в числе прочих, спецпредставитель президента будет заниматься реализацией Парижского соглашения по климату, с которым пересекаются цели устойчивого развития (ЦУР), прописанные в документах ООН.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко, Михаил Котляр
Анатолий Чубайс РСПП отставка
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