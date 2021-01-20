Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП

Он направил президенту РСПП Шохину письмо с просьбой досрочно освободить его с занимаемых в союзе постов. Это решение спецпредставитель президента объяснил тем, что больше не работает в бизнесе

Анатолий Чубайс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс решил уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом говорится в письме на имя президента союза, предоставленного РБК источником, близким к РСПП.

В направленном президенту союза Александру Шохину письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.

Источник в РСПП подтвердил РБК, что Чубайс написал это заявление

РБК направил запросы Чубайсу и в РСПП.