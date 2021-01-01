Чубайс рассказал о своей встрече с Путиным перед увольнением из «Роснано»

Чубайс рассказал, что Путин сам предложил ему место спецпредставителя. Экс-глава «Роснано» согласился, но поставил одно условие — не становиться госслужащим

Анатолий Чубайс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал, что незадолго до своего ухода с поста главы «Роснано» встречался с президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в программе RTVI «Итоги года — 2020».

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» — сказал Чубайс. Он имел в виду разговор Путина по видеосвязи с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым, в ходе которого Путин не упомянул экс-главу «Роснано» по имени.

По его словам, Путин сам предложил ему стать его спецпредставителем. При этом Чубайс попросил о том, чтобы формально он не был госслужащим и не становился помощником президента. «Как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», — объяснил Чубайс.

Видео: РБК

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