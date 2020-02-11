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Россия сменит посла в Венесуэле

Занимающий сейчас пост посла в Венесуэле Владимир Заемский служил в этой должности почти 11 лет. На время его работы пришелся весь период политической нестабильности и кризиса в Венесуэле
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В скором времени Россия сменит посла в Венесуэле, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сейчас эту должность занимает Владимир Заемский. Собеседник РБК в дипломатическим ведомстве сообщил, что уже к марту в Венесуэлу может прибыть новый посол.

Во время недавнего визита в Венесуэлу министра иностранных дел Сергея Лаврова его встречал в Каракасе временный поверенный в делах Алексей Середин. Посол Заемский, по словам собеседников РБК, отбыл в Москву в конце 2019 года.

По данным «Коммерсанта», основной кандидат на должность посла — замглавы департамента Латинской Америки Сергей Мелик-Багдасаров, который сопровождал Сергея Лаврова в ходе турне по Латинской Америке на прошлой неделе. Один из собеседников РБК в дипломатическом ведомстве подтверждает, что назначен будет Мелик-Багдасаров

Владимир Заемский работал на посту посла в Венесуэле с 2009 года, ему 67 лет. По совместительству он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Гаити и Доминиканской Республике. В 2017 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В конце прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил ему орден Франсиско Миранды I степени и копию сабли Симона Боливара, сражавшегося за независимость Венесуэлы.

Предполагаемый новый посол Сергей Мелик-Багдасаров до перехода на пост замглавы департамента в МИДе служил советником-посланником в посольстве в Испании и первым секретарем российского посольства в Аргентине.

Венесуэла в последние годы переживает тяжелый политический и экономический кризис. В 2014 году после падения цен на нефть, которая является основным экспортным товаром страны, страна столкнулась с бюджетным дефицитом. За прошедшие шесть лет в стране сложилась нехватка базовых продуктов и гиперинфляция. Порядка 90% населения живет за чертой бедности, часто происходят массовые отключения электроэнергии. МВФ прогнозирует рецессию в стране по меньшей мере до 2024 года.

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В начале 2019 года в стране произошла попытка переворота. Временным президентом страны себя провозгласил лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо. Он пообещал провести в стране досрочные выборы. Полномочия Гуаидо признало большинство стран Латинской Америки и Запада. Россия и Китай продолжают считать Николаса Мадуро легитимным лидером страны.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Венесуэла, посол, дипломаты
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