Занимающий сейчас пост посла в Венесуэле Владимир Заемский служил в этой должности почти 11 лет. На время его работы пришелся весь период политической нестабильности и кризиса в Венесуэле

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В скором времени Россия сменит посла в Венесуэле, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сейчас эту должность занимает Владимир Заемский. Собеседник РБК в дипломатическим ведомстве сообщил, что уже к марту в Венесуэлу может прибыть новый посол.

Во время недавнего визита в Венесуэлу министра иностранных дел Сергея Лаврова его встречал в Каракасе временный поверенный в делах Алексей Середин. Посол Заемский, по словам собеседников РБК, отбыл в Москву в конце 2019 года.

По данным «Коммерсанта», основной кандидат на должность посла — замглавы департамента Латинской Америки Сергей Мелик-Багдасаров, который сопровождал Сергея Лаврова в ходе турне по Латинской Америке на прошлой неделе. Один из собеседников РБК в дипломатическом ведомстве подтверждает, что назначен будет Мелик-Багдасаров

Владимир Заемский работал на посту посла в Венесуэле с 2009 года, ему 67 лет. По совместительству он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Гаити и Доминиканской Республике. В 2017 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В конце прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил ему орден Франсиско Миранды I степени и копию сабли Симона Боливара, сражавшегося за независимость Венесуэлы.

Предполагаемый новый посол Сергей Мелик-Багдасаров до перехода на пост замглавы департамента в МИДе служил советником-посланником в посольстве в Испании и первым секретарем российского посольства в Аргентине.