Полтавченко подписал закон об увольнении потерявших доверие чиновников

Закон Петербурга о порядке увольнения чиновников в связи с потерей доверия подписал губернатор Георгий Полтавченко. Закон разработан на основании Федерального закона «О противодействии коррупции»

Георгий Полтавченко (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, определяющий порядок увольнения городских чиновников с формулировкой «в связи с утратой доверия». Документ опубликован на сайте городского правительства, он вступит в силу через десять дней после официальной публикации.

В преамбуле к документу сказано, что он принят на основании статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции».

После вступления закона в силу петербургских чиновников можно будет увольнять за неурегулированный конфликт интересов, за непредоставление сведений о доходах, за оплаченное участие в деятельности коммерческой организации, за ведение предпринимательской деятельности, за участие в деятельности иностранных некоммерческих организаций, а также за знание и неурегулирование конфликта интересов его подчиненного.

​Решение об увольнении чиновника принимает губернатор. Уволить чиновников Контрольно-счетной палаты Петербурга, а также у​полномоченных по правам человека и правам ребенка в городе можно только постановлением Законодательного собрания Петербурга.

Принять решение об увольнении чиновника можно в течение месяца после поступления в соответствующие органы результатов проверки.​