WSJ узнала, что передовая ракета Киева создана по советским руководствам

В основе ракеты лежат советские технологии: задействованы в том числе двигатели старых самолетов и принципы из руководств времен СССР. Эксперты считают, что ракета пока не доказала свою способность достигать заявленной дальности

Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

Украинская компания Fire Point активно дорабатывает крылатую ракету «Фламинго», цель которой — наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Журналист издания побывал на объекте в центральной части Украины, где ведутся секретные разработки.

Fire Point ранее разработала украинский беспилотник FP-1 и теперь рассчитывает добиться успеха в создании крылатой ракеты, пишет WSJ. В компании указывают, что ракета способна наносить больший ущерб, чем применяемые сейчас дроны.

«Фламинго» разрабатывалась с ограниченным бюджетом, и ей не хватает сложных элементов малозаметности или комплексных систем визуального наведения, установленных на западных ракетах, поясняет WSJ. Сейчас Fire Point стремится приобрести эти элементы.

Как пишет WSJ, в процессе разработки Fire Point пришлось сокращать расходы всеми доступными способами. Так, тестировались разные контроллеры полета, вплоть до моделей стоимостью $500 тыс., но выбор был сделан в пользу версии с открытым исходным кодом, которая свободно доступна в интернете. Реактивные двигатели же были взяты из выведенных из эксплуатации старых советских самолетов.

Технический директор Fire Point Ирина Терех пояснила, что Fire Point стремится использовать все имеющиеся на Украине знания. Она призналась, что лично изучает руководства по созданию советских ракет, которые находятся в свободном доступе в интернете.

По сведениям WSJ, в ходе разработки «Фламинго» Fire Point консультировал в том числе 92-летний мужчина, который принимал участие в работе над советской ракетной программой.

Согласно данным самой Fire Point, дальность полета «Фламинго» значительно больше, чем у любой ракеты из арсенала западных, которыми располагает Киев, в том числе у Storm Shadow.

Помимо дальности (3 тыс. км) и веса боевой части (1000–1150 кг) остальные характеристики ракеты «Фламинго» не раскрывались. По оценкам украинского портала Defence Express, «Фламинго» сильно напоминает крылатую ракету FP-5 производства британской Milanion Group, которую показали в феврале в ОАЭ на выставке IDEX-2025. Эта компания с 2021 года поставляет свою продукцию на Украину. По версии издания, ракета является аналогом или полной копией FP-5. Тактико-технические характеристики FP-5: время нахождения ракеты в воздухе — более четырех часов;

максимальная скорость — 950 км/ч;

крейсерская скорость — 850–900 км/ч;

размах крыла — 6 м;

максимальная взлетная масса — 6 т;

масса боевой части — 1 т;

время запуска — 20–40 мин. WSJ со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (IISS) и собственную информацию приводит почти такие же характеристики для «Фламинго». Издание уточняет, что дальность полета ракеты — до 2,9 тыс. км. Масса боевой части, по данным газеты, несколько больше — 1150 кг.

Журналист, побывавший на производстве ракет, рассказал, что там на одной из стен висит плакат с изображением фламинго, обнимающего пиковый туз. WSJ назвала это отсылкой к заявлению президента США Дональда Трампа о том, что у Киева «нет карт на руках».

Эксперты в области обороны, которых опросила WSJ, высказали мнение, что «Фламинго» еще не доказала свою способность достигать заявленных дальностей. Они указали, что размер и вес ракеты облегчают обнаружение и перехват: «Фламинго» весит почти 7 т, ее длина — до 13 м.

Терех не раскрыла текущих объемов производства ракет, но рассказала о планах нарастить мощности до семи ракет «Фламинго» в день. Сейчас каждая изготавливается для ВСУ на заказ и запускается в течение двух дней после выпуска, сообщила она.

О старте серийного производства на Украине крылатых ракет «Фламинго» стало известно в августе 2025 года. Президент страны Владимир Зеленский в конце октября заявил, что ВСУ уже получили значительный опыт их боевого применения.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва будет отвечать на появление у Украины дальнобойного оружия. Он предупреждал о серьезном, «если не сказать ошеломляющем», ответе на возможные удары дальнобойным оружием по России.