Глава Минобороны Британии заявил о желании «взять под стражу» Путина

Хили заявил, что «взял бы под стражу» Путина и «привлек бы его к ответственности», если бы имел возможность. Трамп после захвата Мадуро отверг возможность такой операции применительно к российскому президенту

Джон Хили (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что, если бы у него была возможность захватить любого их мировых лидеров, он «взял бы под стражу» президента России Владимира Путина. Своим мнением глава ведомства поделился с изданием Kyiv Independent.

Министр добавил, что «привлек бы его (Путина. — РБК) к ответственности».

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. В российском СК отмечали, что уголовное преследование Путина «носит заведомо незаконный характер» и оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами, он предстал перед американским судом. Россия осудила вторжение США.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за продолжающихся боев на Украине. Тем не менее, республиканец уверен, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. В ответ на вопрос, отдал ли бы он когда-нибудь такой же приказ в отношении Путина, как и применительно к Мадуро, Трамп заявил: «не думаю, что в этом есть необходимость».