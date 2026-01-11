 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Глава Минобороны Британии заявил о желании «взять под стражу» Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Хили заявил, что «взял бы под стражу» Путина и «привлек бы его к ответственности», если бы имел возможность. Трамп после захвата Мадуро отверг возможность такой операции применительно к российскому президенту
Джон Хили
Джон Хили (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что, если бы у него была возможность захватить любого их мировых лидеров, он «взял бы под стражу» президента России Владимира Путина. Своим мнением глава ведомства поделился с изданием Kyiv Independent.

Министр добавил, что «привлек бы его (Путина. — РБК) к ответственности».

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Политика

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. В российском СК отмечали, что уголовное преследование Путина «носит заведомо незаконный характер» и оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами, он предстал перед американским судом. Россия осудила вторжение США.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за продолжающихся боев на Украине. Тем не менее, республиканец уверен, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. В ответ на вопрос, отдал ли бы он когда-нибудь такой же приказ в отношении Путина, как и применительно к Мадуро, Трамп заявил: «не думаю, что в этом есть необходимость».

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Джон Хили Владимир Путин Николас Мадуро Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
