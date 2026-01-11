ВСУ из-за потерь начали выводить из Сумской области расчеты БПЛА
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с потерями начали выводить расчеты БПЛА из Сумской области, сообщают «РИА Новости» и ТАСС в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем», — рассказали агентствам.
Как уточнили в силовых структурах, на вооружении ВСУ были ударные дроны «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс», которые военные использовали для атак на Курскую область.
Дрон «Баба-яга» — это неофициальное название семейства тяжелых украинских беспилотников, переделанных из сельскохозяйственных в боевые. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Название «Баба-яга» этому классу машин дали российские военнослужащие. На Украине этот дрон иногда называют «Вампир» (укр. Вампір; по названию одноименной модели тяжелого гексакоптера производства Skyfall).
«Дартс» — украинский беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения тактических задач на малой высоте. Аппарат запускается вручную, управляется оператором или с помощью полуавтоматических систем. Чаще всего используется как одноразовый дрон-камикадзе для нанесения точечных ударов.
После начала специальной военной операции на Украине российское Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники ВСУ, а также о ситуации на фронте. Так, 5 января, российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области.
На тот момент за сутки подразделения группировки «Север» также нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки в Сумской области, Волчанские Хутора и Графское в Харьковской области. По данным Минобороны России, ВСУ тогда потеряли на этом направлении до 290 военнослужащих.
Ранее, 20 декабря 2025 года, в оборонном российском ведомстве отчитались о контроле над селом Высокое в Сумской области, которое находится примерно в 7,5 км к северу от Грабовского. На следующий день глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об эвакуации жителей приграничья. В частности, по его словам, накануне на бронированном транспорте вывезли людей из Краснопольского района, граничащего с Курской областью.
