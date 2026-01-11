Число пострадавших при атаке дронов в Воронеже выросло до четырех
В результате атаки беспилотников по Воронежу количество пострадавших увеличилось до четырех, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным Гусева, из-за дронов также были повреждены окна и фасады семи многоквартирных домов, среди которых один строящийся. В двух из них начались пожары, их быстро потушили.
Кроме этого, различные повреждения получили еще шесть частных домов, а также объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, уточнил глава.
Материал дополняется
