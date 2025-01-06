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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: российские войска заняли населенный пункт Даченское в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись в направлении Покровска (Красноармейска)
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска заняли населенный пункт Даченское в ДНР, сообщает Минобороны России.

Это село, расположенное между Покровском (Красноармейском) и Селидово, было занято подразделениями группировки войск «Центр».

Даченское находится рядом с важной автотрассой, которая связывает Курахово с северной частью ДНР. К северу, в сторону Покровска, находятся населенные пункты Новоукраинка и Чунишино.

Ранее в понедельник ведомство отчиталось, что полностью заняло город Курахово.

В зоне военной операции за последние сутки также произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка, Ямполовка, Торское, отразили три контратаки;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка, Янтарное, отразили три контратаки;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка, Шевченко, отразили 14 контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное, Темировка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Понятовка, Садовое.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1650 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков (один Leopard), САУ Braveheart, две САУ Krab, САУ «Акация», пять САУ «Гвоздика», САУ «Богдана», РСЗО «Град».

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