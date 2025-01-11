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Падение режима Асада ,  
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Бывший пресс-секретарь Асада рассказал о его попытках связаться с Путиным

Бывший пресс-секретарь: Асад несколько раз пытался связаться с Путиным
Сюжет
Падение режима Асада
Свергнутый президент Сирии несколько раз, 4 и 5 декабря, безуспешно пытался связаться с президентом России, сказал Камель Сакр. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, режим Асада пал, он бежал в Россию, где получил убежище
Башар Асад
Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия не ответила на просьбы свергнутого президента Сирии Башара Асада использовать базу Хмеймим для переброски военной помощи Ирана сирийской армии после падения Алеппо, Асад не мог связаться с президентом Владимиром Путиным в течение нескольких дней перед своим побегом, заявил бывший глава пресс-службы Асада Камель Сакр в интервью подкасту Mazej телеканала Al Arabiya.

По словам Сакра, бывший сирийский президент почувствовал себя «изолированным и одиноким», когда несколько раз пытался связаться с российским коллегой. Его попытки продолжались со среды, 4 декабря, по четверг, 5 декабря. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, режим Асада пал, а он бежал из страны в Россию, где получил убежище.

После того как его попытки связаться с Путиным не удались, Асад позвонил спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву и попросил его о контактах с главой государства, утверждает Сакр. Лаврентьев ответил ему, что президент сейчас находится с визитом в Белоруссии и не может позвонить, утверждает он. Путин посещал республику 6 декабря с рабочим визитом.

Экс-представитель Асада рассказал, что тот хотел выступить с речью по телевидению в четверг, 5 декабря. Он подготовил речь «примерно из 400 слов» и «очень нервничал». Однако сначала экс-президент перенес выступление на пятницу, а потом — на субботу. В последние часы перед отъездом из Сирии он вовсе решил его отменить.

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Политика
Асма аль-Асад

По словам Сакра, после полуночи 8 декабря Асад принял в президентском дворце российского военного атташе, который помог ему уехать из страны. Сначала его доставили в аэропорт Дамаска, затем в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а оттуда — уже в Россию.
В аэропорту Хмеймим он провел несколько часов, пока не был взят под охрану перевозивший его самолет.

РБК обратился за комментариями к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Сам Асад утверждал, что оставался в Дамаске «до раннего утра воскресенья, 8 декабря». По его словам, он уехал в Латакию после того, как повстанцы зашли в Дамаск, «для координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями». Когда он приехал на базу в Латакии, «стало ясно, что наши силы полностью отведены со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали», а «обстановка продолжала ухудшаться», говорил экс-президент Сирии. Тогда Россия, по его словам, предложила организовать немедленную эвакуацию. По утверждению Асада, он «ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежище».

Экс-президент лично принял решение оставить пост, заявили в Кремле. Там отказались раскрывать роль России в его отъезде в Москву.

Во время прямой линии Путин сказал, что еще не виделся с бывшим сирийским президентом после его приезда в Москву, но собирается это сделать.

«Президент в ходе недавнего общения [во время] прямой линии упомянул о том, что он имеет в виду встретиться с Асадом. Когда он будет встречаться, я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, будет такая встреча», — говорил потом помощник российского президента Юрий Ушаков.

Режим Асадов, правивших Сирией с 1971 года, пал в ночь на 8 декабря. Наступление вооруженной оппозиции и исламистов во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация запрещена в России) практически не встретило сопротивления со стороны правительственных сил, и всего за 12 дней им удалось занять ряд крупных городов и столичный Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, получив убежище в России. Москва осуществляет контакты с новыми сирийскими властями по дипломатическим и военным каналам.

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Башар Асад Владимир Путин Сирия Иран Хмеймим
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
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