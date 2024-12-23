Помощник президента допустил, что Путин встретится с Асадом

Башар Асад и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Встреча президента России Владимира Путина с бывшим лидером Сирии Башаром Асадом, который сейчас находится в России, может состояться. Об этом рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Президент в ходе недавнего общения [во время] прямой линии упомянул о том, что он имеет в виду встретиться с Асадом. Когда он будет встречаться, я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, будет такая встреча», — сказал Ушаков.

Он добавил, что с новыми властями Сирии идут контакты по дипломатической и военной линии.

Комментируя вступление Сирии в БРИКС, помощник президента отметил, что такая заявка поступала от страны при прежнем правительстве. По его словам, структуры в «новой» Сирии находятся на стадии формирования, поэтому он допустил, что БРИКС — «это не первоочередная задача для властей» в настоящий момент.

«Там еще много непонятного, много неясного. Но я надеюсь, что интерес к БРИКС будет проявлен и новым правительством», — сказал Ушаков.

В ходе прямой линии Путин заявил, что еще не встречался с Асадом, который сейчас находится в Москве, но планирует это сделать.

В октябре этого года Сирия подавала письменную заявку на вступление в БРИКС.