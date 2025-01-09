Sky News узнал, что жену Асада подозревали в работе на разведку Британии

Отца Башара Асада предупреждали о возможной связи Асмы Асад с британской разведкой, из-за чего, возможно, он был против их свадьбы, сроки которой переносили даже после его смерти, пишет Sky News Arabia. Они поженились в 2000-м

Асма аль-Асад (Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости)

Супругу бывшего президента Сирии Башара Асада — Асму Асад — подозревали в работе на британскую разведку еще до замужества, передает Sky News Arabia со ссылкой на документы, опубликованные сирийским оппозиционным журналистом Низаром Наюфом.

Согласно этим документам, сирийская разведка направляла соответствующие предупреждения об Асме Асад отцу ее будущего супруга Хафезу Асаду, в связи с чем тот, возможно, был против их свадьбы, сроки которой переносились даже после его смерти.

Асад-старший поручил бывшему директору военной разведки Али Дубе следить за своим сыном в период его учебы в Великобритании. Оттуда тот в 1992 году отправил отчет, содержащий информацию об организации матерью Асмы секретных встреч Башара с британскими разведчиками, пишет Sky News Arabia.

Также документы содержали сведения о том, что будущая супруга сирийского лидера устроилась на работу в JPMorgan Bank в Лондоне при помощи офицера британской разведки Элизы Боулер. Асма Асад мониторила азиатские инвестиции в химическую и фармацевтическую промышленность, говорится в отчете.

В документе утверждалось, что встреча Асмы и Башара состоялась в ресторане при отеле в Лондоне, который был оцеплен британскими шпионами, и упоминался званый вечер в доме отца будущей супруги сирийского лидера, куда также пригласили иностранных разведчиков. В ходе мероприятия они поднимали вопросы о внутренней политике Сирии, об отношениях Башара Асада с представителями партии «Баас» и о возможности урегулирования конфликта с Израилем, пишет издание.

Вместе с тем Sky News Arabia подчеркивает, что достоверность этих отчетов подтвердить пока невозможно.

Асма Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) родилась в Лондоне в 1975 году в семье эмигрантов из сирийского города Хомс. Ее отец — кардиолог, а мать — дипломат. Она окончила Королевский колледж Лондона, а в 2000 году уехала в Сирию. Тогда же состоялась ее свадьба с Башаром Асадом. Асма имеет двойное гражданство.

В начале декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении Асада. Он сложил полномочия и получил убежище в России. В Москве также находятся их дети и родители Асмы Асад. Она осталась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон, писало турецкое издание Haberturk. В Кремле эти сведения опровергли.