За время ограничений в аэропортах на запасные аэродромы ушли 8 бортов
Два летевших в Ижевск самолета в период введения ограничений совершили посадку на запасном аэродроме в Кирове, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ижевске сняты, добавил он.
Спустя несколько минут Росавиация также сообщила о снятии ограничений в Нижнекамске и Казани. Оттуда на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.
В 11:00 мск ограничения были сняты в последнем из аэропортов, где их вводили, — пермском.
Аэропорт Казани не принимал и не отправлял рейсы примерно с 8:20 мск, об ограничениях в Нижнекамске, Ижевске и Перми Росавиация объявила спустя два часа. Кроме того, утром ограничения вводились в аэропорту Саратова. В ведомстве объяснили, что меры были приняты для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Минобороны России сообщало, что в ночь на 5 января над российскими регионами ПВО сбили 61 дрон, более половины беспилотников было уничтожено над Ростовской областью.
Читайте РБК в Telegram.
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов