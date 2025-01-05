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За время ограничений в аэропортах на запасные аэродромы ушли 8 бортов

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Два летевших в Ижевск самолета в период введения ограничений совершили посадку на запасном аэродроме в Кирове, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ижевске сняты, добавил он.

Спустя несколько минут Росавиация также сообщила о снятии ограничений в Нижнекамске и Казани. Оттуда на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

В 11:00 мск ограничения были сняты в последнем из аэропортов, где их вводили, — пермском.

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Международный аэропорт Ижевск

Аэропорт Казани не принимал и не отправлял рейсы примерно с 8:20 мск, об ограничениях в Нижнекамске, Ижевске и Перми Росавиация объявила спустя два часа. Кроме того, утром ограничения вводились в аэропорту Саратова. В ведомстве объяснили, что меры были приняты для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Минобороны России сообщало, что в ночь на 5 января над российскими регионами ПВО сбили 61 дрон, более половины беспилотников было уничтожено над Ростовской областью.

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Теги
Ижевск Казань Нижнекамск Киров Росавиация самолет
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