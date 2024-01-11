 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Суд над Трампом ,  
0 

Трамп произнес последнее слово в суде

Экс-президент США Трамп выступил в суде с последним словом
Сюжет
Суд над Трампом
Трамп в последнем слове по делу об организации мошеннической схемы заявил о своей невиновности и выступил с претензиями к суду и прокурорам. Судья прервал его выступление спустя пять минут
Дональд Трамп (на судебной зарисовке)
Дональд Трамп (на судебной зарисовке) (Фото: Jane Rosenberg / Reuters)

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил в суде Нью-Йорка по обвинению в организации его семейной компанией Trump Organization мошеннической схемы на $370 млн. Трансляцию с суда ведет ABC.

Трамп назвал себя невиновным и проигнорировал запрет судьи касаться политики, назвав происходящее жульничеством и охотой на ведьм, за которую ему положена компенсация. Он заявил, что стал объектом преследования со стороны «кого-то претендующего на пост президента». Прокуроров штата политик назвал «позорными».

Комментируя претензии прокуроров, Трамп сказал, что финансовые отчеты «были идеальными», банки получили свои средства обратно, и «были настолько счастливы, насколько это возможно». Во время судебного процесса стало известно, что фактическая площадь его трехэтажного пентхауса в Trump Tower была втрое меньше той, что указана в документах. Политик назвал это «честной ошибкой», которая была исправлена.

Выступление Трампа длилось пять минут, после чего судья Артур Эргернон сообщил ему об истечении времени, показав экран своего телефона. Политик обвинил судью, что тот его не слушал, на что Эргернон попросил адвокатов сдерживать своего подзащитного и объявил перерыв.

WP узнала о напутствиях Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа
Политика
Барак Обама

«Нет ни одного свидетеля, который сказал бы, что Эрик Трамп или Дональд Трамп-младший имели не более чем второстепенное отношение к отчету о финансовом состоянии», — сказал адвокат защиты Клиффорд Роберт. Он заявил судье, что сейчас у детей Трампа «есть будущее», а дело может стать «смертной казнью» для карьеры двух старших сыновей Трампа и нанести вред их семьям.

«Я не уверен, что мы добьемся справедливого решения. Но все знают, что я только что сказал: это обман и позор», — сказал Трамп после заседания и предупредил, что дело отпугнет бизнесменов от Нью-Йорка.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Прокурор Кевин Уоллес в заключительном выступлении отметил, что все присутствующие испытали чувство дежавю. «Мы снова слышим те же аргументы от ответчиков», — пояснил он и указал, что сторона защиты не смогла оспорить ни одно обвинение касательно предоставления ложной отчетности. Уоллес заявил, что финансовые отчеты «были ложными все годы с 2011 по 2021», а расхождения составили целых $2,2 млрд.

Расследование дела об уклонении от налогов началось еще в 2019 году, когда Трамп был президентом. В декабре 2022 года суд присяжных счел Trump Organization виновной в осуществлении мошеннической схемы. Суд пришел к выводу, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

В январе 2023 года компанию оштрафовали на $1,6 млн за схему налогового мошенничества — это максимальный предусмотренный штраф. Судебный процесс против экс-президента начался после того, как судья постановил, что Трамп представил «мошеннические оценки» своих активов.

Против Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп последнее слово суд США Эрик Трамп Trump Organization Нью-Йорк
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
МИД Украины заявил, что с Трампом «можно работать»
Политика
В ЕК рассказали, что Трамп исключил помощь Европе при военном нападении
Политика
Байден упрекнул Трампа в «восхищении» Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 17:22
США прекратили поставки оружия Украине Политика, 23:24
США потребовали освободить захваченный Ираном в Оманском заливе танкер Политика, 23:16
Трамп произнес последнее слово в суде Политика, 23:11
Финальная стадия: какие квартиры будут готовы в первом квартале 2024 года РБК и ПИК, 22:33
Остановки в Белгороде начали укреплять мешками с песком Общество, 22:25
Медведев назвал число привлеченных на службу в зону спецоперации за год Политика, 22:00
В Израиле обвинили федерацию хоккея в антисемитизме за отстранение от ЧМ Спорт, 22:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Супруг французского премьера Атталя возглавил МИД Франции Политика, 21:54
Лучшему нападающему МЧМ угрожали расправой за отказ играть в клубе НХЛ Спорт, 21:30
В ДНР украинскому военному вынесли приговор за пытки и убийство пленного Политика, 21:18
На выставке «Россия» прошел день Белгородской области Отрасли, 21:17
В Варшаве начался антиправительственный марш «Протест свободных поляков» Политика, 21:16
«Цифра Брокер» назвал топ-6 акций для долгосрочных инвесторов Инвестиции, 21:08
Запад поставил Украине комплексы Stinger времен войны в Афганистане Политика, 20:57