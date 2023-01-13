Компания Трампа получила максимальный штраф за схему ухода от налогов

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Суд Нью-Йорка оштрафовал компанию Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа, которая занимается недвижимостью, на $1,6 млн за схему налогового мошенничества, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что компании назначили максимальный по закону штраф.

Сам Трамп не предстал перед судом и отрицал какие-либо сведения о том, что руководство его компании незаконно уклоняется от уплаты налогов.

«Эти политически мотивированные прокуроры не остановятся ни перед чем, чтобы достать президента Трампа и продолжить нескончаемую охоту на ведьм, которая началась в тот день, когда он объявил о планах баллотироваться в президенты», — заявили в Trump Organization после вынесения приговора, добавив, что будут подавать апелляцию.

Trump Оrganization — семейная компания Трампов, ее основала бабушка экс-президента США. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью, гольф-клубами.

Расследование дела об уклонении от налогов началось еще в 2019 году, когда Трамп был президентом. В декабре 2022 года суд присяжных счел Trump Organization виновной в осуществлении мошеннической схемы. Суд пришел к выводу, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

Таким образом, за годы работы Вайссельберг бесплатно получил квартиру на Манхэттене, он и его жена арендовали автомобили Mercedes-Benz, их внук учился в частной школе, при этом, как пишет Associated Press, Трамп оплатил его обучение. Несколько других руководителей компании получили аналогичные льготы.

Когда Вайссельберга вызвали для дачи показаний, он сказал, что он не платил налоги с этих льгот и что они вместе с вице-президентом компании сговорились скрыть льготы. Самому Трампу обвинения предъявлены не были. Вайссельберга в итоге приговорили к пяти месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме.