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Компания Трампа получила максимальный штраф за схему ухода от налогов

Компанию Трампа Trump Organization оштрафовали на $1,6 млн за схему ухода от налогов
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Суд Нью-Йорка оштрафовал компанию Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа, которая занимается недвижимостью, на $1,6 млн за схему налогового мошенничества, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что компании назначили максимальный по закону штраф.

Сам Трамп не предстал перед судом и отрицал какие-либо сведения о том, что руководство его компании незаконно уклоняется от уплаты налогов.

«Эти политически мотивированные прокуроры не остановятся ни перед чем, чтобы достать президента Трампа и продолжить нескончаемую охоту на ведьм, которая началась в тот день, когда он объявил о планах баллотироваться в президенты», — заявили в Trump Organization после вынесения приговора, добавив, что будут подавать апелляцию.

Trump Оrganization — семейная компания Трампов, ее основала бабушка экс-президента США. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью, гольф-клубами.

Расследование дела об уклонении от налогов началось еще в 2019 году, когда Трамп был президентом. В декабре 2022 года суд присяжных счел Trump Organization виновной в осуществлении мошеннической схемы. Суд пришел к выводу, что она оплачивала личные расходы топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, и выдавала им бонусные чеки, как если бы они были независимыми подрядчиками.

Таким образом, за годы работы Вайссельберг бесплатно получил квартиру на Манхэттене, он и его жена арендовали автомобили Mercedes-Benz, их внук учился в частной школе, при этом, как пишет Associated Press, Трамп оплатил его обучение. Несколько других руководителей компании получили аналогичные льготы.

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Когда Вайссельберга вызвали для дачи показаний, он сказал, что он не платил налоги с этих льгот и что они вместе с вице-президентом компании сговорились скрыть льготы. Самому Трампу обвинения предъявлены не были. Вайссельберга в итоге приговорили к пяти месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме.

Теги
Дональд Трамп налог штраф
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