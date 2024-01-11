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Политика ,  
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Россия назвала государственным грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Посольство сочло грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге и анонсировало ответ
Димписсия заявила, что конфискация нарушает международное право, и назвала ее «актом государственного грабежа». Россия потребует компенсацию, предупредили дипломаты. 11 января сейм Латвии одобрил передачу «Дома Москвы» государству
Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Передача культурного центра «Дом Москвы» в Риге в госсобственность — это акт произвола и грабежа, заявило посольство России в Латвии, комментарий опубликован на сайте дипмиссии.

Днем 11 января сейм Латвии принял закон о конфискации «Дома Москвы» и передаче его в госсобственность. Авторы законопроекта подчеркивали, что он призван «гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю». Документ поддержали 70 из 100 депутатов парламента.

Посольство назвало это решение «правовым произволом и, по сути, актом государственного грабежа». Оно нарушает неприкосновенность собственности других стран, гарантированную международным правом, считают в дипмиссии.

Сейм Латвии принял закон о конфискации «Дома Москвы» в Риге
Политика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

Дипломаты уведомили латвийскую сторону, что Россия предпримет ответные меры, в частности, потребует компенсировать материальный ущерб и убытки из-за остановки работы «Дома Москвы».

Законопроект о конфискации «Дома Москвы» был принят в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента Латвии, так как ему присвоили срочный статус. Теперь судьбу здания должно решить латвийское правительство: до 31 марта оно должно предоставить сейму доклад о дальнейших действиях.

Здание, подлежащее конфискации, принадлежит департаменту городского имущества Москвы. Земельным участком под ним владеет латвийский Минтранс. Люди, чье имущество находится в «Доме Москвы», должны в течение недели вывезти его из помещений. В противном случае оно будет считаться бесхозным, и его передадут государству.

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«Дом Москвы» в Риге был открыт в мае 2004 года по соглашению мэров столиц двух государств Юрия Лужкова и Гундара Боярса. Он был центром культуры и делового сотрудничества и занимался развитием отношений двух стран.

В конце декабря официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сотрудники латвийских спецслужб ворвались в здание центра, отобрали у работников средства связи и начали проводить допросы. Она сообщила, что «на входе в здание установили «пост охраны», а в помещениях начали проводить опись имущества и компьютерной техники. Дипломат назвала действия силовиков «рейдерским вторжением» и пообещала ответ.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Рига Латвия посольство России конфискация
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