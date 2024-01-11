Сейм Латвии принял закон о конфискации «Дома Москвы» в Риге

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Парламент Латвии конституционным большинством утвердил закон о передаче «Дома Москвы» в Риге в собственность латвийского государства. Об этом сообщает Baltijas Balss.

Как указано в документе, цель закона — «гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю». За него проголосовали 70 из 100 депутатов.

В тексте также сказано, что государству в лице Министерства транспорта принадлежит земельный участок, на котором находится «Дом Москвы», поэтому право собственности будет закреплено за Минтрансом. Само здание принадлежит департаменту городского имущества Москвы.

Закон также обязывает людей, владеющих имуществом в «Доме Москвы», в течение недели вывезти его из помещений. В противном случае оно будет считаться бесхозным, и его передадут государству.

Дальнейшую судьбу здания определит правительство Латвии. До 31 марта 2024 года оно должно подать в сейм доклад о дальнейших действиях.

Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента Латвии.

Ранее представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что 21 декабря 2023 года сотрудники латвийских спецслужб ворвались в здание «Дома Москвы» в Риге, отобрали у работников средства связи и начали проводить допросы.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей (...) Ответные шаги последуют», — сказала она.

«Дом Москвы» в Риге был открыт в мае 2004 года по соглашению мэров столиц двух государств Юрия Лужкова и Гундара Боярса.