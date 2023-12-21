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МИД пообещал ответ на «захват» спецслужбами Латвии «Дома Москвы»

Захарова: Россия ответит на «захват» спецслужбами Латвии центра «Дом Москвы»
Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Россия ответит на захват спецслужбами Латвии культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликовала пресс-служба ведомства.

Дипломат заявила, что 21 декабря сотрудники латвийских спецслужб ворвались в здание центра, отобрали у работников средства связи и начали проводить допросы. По ее словам, «на входе в здание установлен «пост охраны», в помещениях идет опись имущества и компьютерной техники».

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. <...> Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — добавила представитель МИДа.

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Ранее латвийское агентство LETA сообщило, что сейм Латвии большинством голосов поддержал в первом чтении законопроект о конфискации «Дома Москвы» и согласился присвоить ему срочный статус. Как отмечает Baltijas Balss, это позволяет принять законопроект в двух чтениях вместо трех, после этого документ сразу вступит в силу (одобрение президента в таких случаях не требуется).

За присвоение документу срочного статуса проголосовали 74 депутата из 100, то есть конституционное большинство, отмечает издание. Депутат сейма от правящего объединения «Новое единство» Илмарс Латковскис, представляя законопроект, объяснил срочность его принятия угрозой безопасности Латвии, которую, по его словам, представляют собирающиеся в «Доме Москвы» «враждебные силы». Ему возразил один из оппозиционных парламентариев, заявив, что в здании сейчас не проводятся мероприятия.

Законопроект еще не принят, поправки ко второму чтению парламентарии должны предоставить в срок до 5 января, затем депутаты рассмотрят его на пленарном заседании 11 января.

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В соответствии с документом лица, чье движимое имущество находится в здании, должны будут освободить его в течение недели после вступления закона в силу, передает латвийский TV3. Безопасность здания, а также порядок на прилегающей территории до перехода его в госсобственность должна обеспечивать полиция, следует из законопроекта.

По данным канала, после конфискации здание «Дома Москвы» планируют передать Украине. О том, что оно будет использоваться для оказания помощи этой стране, пишет и Delfi. Сейчас, как уточнила Захарова, «Дом Москвы» является собственностью московского правительства.

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Теги
Персоны
Латвия Рига Мария Захарова конфискация
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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