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Военная операция на Украине ,  
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Турция, Румыния и Болгария создадут противоминную группу в Черном море

Турция, Румыния и Болгария решили создать противоминную группу в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
В Стамбуле представители Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании для создания противоминной военно-морской группы в Черном море. Теперь документ должны одобрить правительства
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Представители Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании для создания противоминной военно-морской группы в Черном море. Их встреча прошла в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии.

«Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Болгария, Румынии и Турции для создания противоминной военно-морской группы в Черном море (МСМ Black Sea) был подписан сегодня, 11 января, в Стамбуле, Турции. От имени правительства Республики Болгария меморандум подписал заместитель министра обороны Атанас Запрянов», — говорится в сообщении ведомства.

Для окончательного утверждения этих целей документ должны одобрить правительства каждой из участвующих стран, после чего начнется процесс планирования деятельности MCM Black Sea и фактическая работа группы. По данным Минобороны Болгарии, планируется проведение работ в территориальных водах и исключительных экономических зонах стран — участниц меморандума по их очистке от мин.

Как отмечало турецкое издание Hürriyet, текст меморандума, который в том числе подписали министры обороны Турции и Румынии Яшар Гюлер и Ангел Тылвэр, направлен на обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

В марте 2022 года Федеральная служба безопасности России предупредила об опасности для судоходства в Черном море из-за дрейфа украинских мин. По данным ведомства, Киев установил на подходах к Одессе, Черноморску и другим портам более 400 якорных мин, часть из которых при шторме ушли в дрейф. В 2023 году украинская сторона обвинила Москву в подрыве балкера под флагом Панамы, направлявшегося к одному из дунайских портов под погрузку зерном, в результате чего два моряка оказались ранены.

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Теги
Юлия Овчинникова
Турция Румыния Болгария Черное море Россия Украина
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