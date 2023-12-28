ВСУ: балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море

ВСУ сообщили о подрыве на мине иностранного балкера в Черном море

В марте 2022 года ФСБ предупреждала о дрейфе украинских мин в море. Черноморский флот этим летом предупредил мореплавателей об опасности в северо-западной части Черного моря из-за украинской мины

Фото: operativnoZSU / Telegram

Балкер под флагом Панамы, направлявшийся к одному из дунайских портов под погрузку зерном, подорвался на мине в акватории Черного моря, сообщило южное оперативное командование ВСУ.

«Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что в результате подрыва два моряка получили ранения, один из них в сопровождении медиков был доставлен в ближайшую больницу. К балкеру были направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

Украинская сторона обвинила в инциденте Россию.

Москва с начала военной операции предупреждала о рисках для судоходства в Черном море из-за украинских мин. В марте 2022 года ФСБ предупредила, что Киев установил на подходах к Одессе, Черноморску и другим портам более 400 якорных мин, часть из которых при шторме ушли в дрейф.

В июле 2023 года Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины. Российские военные заявили, что ее в начале 2022 года разместили украинские военные, когда минировали прибрежную акваторию Черного моря.