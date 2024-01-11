Нарышкин: США хотят привлечь студентов по обмену к вмешательству в выборы

Нарышкин заявил о планах США на «пятую колонну» из студентов по обмену

Сергей Нарышкин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Вашингтон планирует активизировать работу с выпускниками американских программ обмена в России для создания «пятой колонны», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«США работают над созданием «пятой колонны» в России, намерены для этого активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — сказал директор СВР (цитата по «РИА Новости»).

Нарышкин, ссылаясь на подсчеты Госдепартамента, отметил, что общее количество российских стипендиатов образовательных и культурных программ США составляет более 80 тыс.

Директор СВР утверждает, что США будут делать основной упор на обучение таких студентов «методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства страны в соцсетях».

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