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Политика ,  
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Путин выступил против «суперлиберального» подхода к развитию регионов

Путин назвал неподходящим подход, при котором регионы поставлены в одни условия
При «суперлиберальном подходе» к развитию регионов на Дальнем Востоке продолжалась бы депопуляция, считает Путин. Он отметил, что в регионах разные условия проживания
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске заявил, что выступает против «суперлиберальной уравниловки» в вопросах развития регионов страны, передает ТАСС.

По словам Путина, он не хочет ругать «наших либералов» из экономического блока, они качественно делают свою работу. Однако «общий суперлиберальный подход» заключается в том, чтобы все регионы — от Дальнего Востока до европейской части России — были поставлены в одинаковые условия. «Но тогда здесь и депопуляция продолжалась бы, и ничего бы не было. Условия-то разные», — сказал он.

Путин заявил, что работать в вопросе развития регионов надо целенаправленно, и условия нужно создавать точечно, такой подход начался в 2013 году.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока «абсолютным приоритетом на весь XXI век». Президент отметил, что Дальневосточный федеральный округ занимает 40% процентов территории России, там сосредоточены большие запасы золота, алмазов, титана, работают стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Путин отмечал, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель: если с 2014 года по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%.

Несколькими месяцами ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал о мерах по обеспечению притока людей на Дальний Восток. Среди них — выделение из Фонда национального благосостояния до 80 млрд руб. для повышения доступности арендного жилья; расширение Владивостока за счет города-спутника (он так и будет называться — Спутник); создание новых культурных центров и центров малого и среднего предпринимательства; увеличение количества бюджетных мест в вузах.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
регионы Владимир Путин Дальний Восток
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