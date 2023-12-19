Власти одобрили международный льготный режим для Дальнего Востока

В правительстве одобрили создание нового преференциального режима — для Дальнего Востока. Международные территории опережающего развития будут привлекать иностранных инвесторов и выпускать товары «с высокой добавленной стоимостью»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 18 декабря одобрила два законопроекта, определяющих условия создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, в том числе налоговые, сообщил РБК источник, близкий к комиссии. Законопроекты одобрены для последующего рассмотрения на заседании правительства, подтвердили в пресс-службе правительства. Документы были внесены Министерством по развитию Дальнего Востока (РБК направил туда запрос).

МТОР — новый предлагаемый преференциальный режим в России. Сейчас уже функционируют особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, или ТОР), свободный порт Владивосток, свободные экономические зоны в Крыму и Севастополе, а также в новых регионах, Арктическая зона. Формально пунктом о дальневосточных МТОР предполагается дополнить закон о территориях опережающего развития.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что законопроект о создании МТОР может быть принят Госдумой до конца 2023 года. Минвостокразвития готовит предложения по созданию межправсоглашений с основными партнерами для создания международных ТОР, сообщил он в прошлом месяце. Такие территории смогут начать создаваться после 1 апреля 2024 года, следует из законопроекта.

Речь идет по крайней мере о ТОР в Благовещенске и граничащем с ним через Амур китайском Хэйхэ, говорит директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Есть интерес предпринимателей, чтобы там был облегченный с точки зрения налогообложения режим», — отмечает он. На Дальнем Востоке, впрочем, есть и другие точки пересечения бизнес-интересов России и Китая, считает эксперт: к примеру, Хабаровск и китайский Фуюань. «После демаркации границы по острову Большой Уссурийский на Амуре, который наполовину российский, наполовину китайский, возникла идея создать там какой-то преференциальный режим, способствующий приграничной торговле», — говорит Климанов.

Требования к резидентам

Целью создания новых территорий в законопроекте заявлена реализация «совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов». МТОР может создаваться в границах одного региона, входящего в Дальневосточный федеральный округ (11 субъектов, покрывающих более 40% площади страны). У нее будет наблюдательный совет (его состав определяется правительством) и управляющая компания. Сама она должна на 100% принадлежать российскому правительству, но функции по управлению МТОР могут быть возложены на ее дочернюю компанию, в которой до 49% может принадлежать иностранцам. МТОР может быть создана путем заключения международного договора, следует из законопроекта.

Весной 2023 года, когда Минвостокразвития размещало законопроект для общественного обсуждения, предлагалось прописать, что в МТОР реализуются проекты, совместные с инвесторами из дружественных стран, однако теперь такого указания нет. «Отсутствие понятия «дружественные страны» является одним из изменений, расширяющих круг инвесторов. Таким образом, инвестировать в проект могут и лица из недружественных стран. К такому решению пришли исходя из возможного наличия в недружественных странах потенциальных партнеров, для которых не будет являться значимой геополитическая ситуация», — трактует это изменение член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Резидентами МТОР могут быть российские компании с участием иностранных граждан и юрлиц. Публичный доступ к сведениям из ЕГРЮЛ о таких резидентах может быть ограничен по их заявлениям. Как правило, такая опция предлагается российскими властями для защиты потенциальных зарубежных инвесторов от западных санкций.

Инвестпроект, который планируется реализовать на МТОР, должен быть согласован президиумом правкомиссии по развитию Дальнего Востока (ее возглавляет зампред правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев) с учетом заключения Минпромторга. Резидент МТОР должен взять на себя обязательство проинвестировать не менее 500 млн руб. и производить продукцию «с высокой добавленной стоимостью». Что значит продукция с высокой добавленной стоимостью, предстоит определить Минпромторгу по методике, которую примет правительство. В прежней версии законопроекта от участников МТОР требовалось выпускать «высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Инфраструктура МТОР может быть построена при участии федерального бюджета, для чего правительство сможет вносить средства в уставный капитал управляющей компании либо субсидировать инвесторам ставку по кредитам или непосредственно создание объектов инфраструктуры.

Ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Евгений Куценко считает подобную эволюцию режима ТОР вполне логичной. Текущие ТОР в основном работали на привлечение местных инвесторов, и в отличие от ОЭЗ (особенно таких успешных, как Алабуга и Липецк) их успехи на поприще привлечения иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов очень скромны, отмечает он. Россия испытывает сложности в перестройке системы поставщиков для обеспечения технологической модернизации, поскольку большинство зарубежных высокотехнологичных инвесторов были из так называемых недружественных стран, напоминает эксперт.

«Возможно, новый режим сумеет предложить комплекс условий, который окажется привлекательным для таких инвесторов», — предполагает Куценко. По его мнению, международные ТОР логично ориентировать прежде всего на Китай из-за его близости, наличия у него технологий и рынков сбыта для готовой продукции. «Прежде всего в новых ТОР могла бы развиваться пищевая промышленность, сборка автомобилей и бытовой техники, деревообрабатывающие предприятия», — считает эксперт.

Налоговые льготы

Отдельным законопроектом предлагается установить налоговые льготы для участников МТОР на Дальнем Востоке:

ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, — 0% сроком на десять лет (вместо общих 3%, которые до 2030 года поступают в федеральный бюджет);

ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет региона, может быть снижена вплоть до нуля (вместо стандартных 17% до 2030 года) также на срок десять лет;

пониженный тариф страховых взносов — 7,6% с выплат, не превышающих предельную базу, и 0% с выплат свыше предела.

Мария Спиридонова отмечает, что в первоначальной редакции законопроект о налоговых условиях для МТОР содержал больше льгот для резидентов. Изначальная версия подразумевала предоставление льгот, «аналогичных преференциям, которыми пользуются организации, осуществляющие деятельность на территории Курильских островов». В частности, речь шла про то, что в течение 20 лет с момента приобретения статуса резидента МТОР они не будут признаваться плательщиками налога ‎на прибыль, земельного и транспортного налогов, налога ‎на имущество организаций. Новый преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах, вступил в силу в марте 2022 года. Трутнев называл его «уникальным преференциальным режимом — самым продвинутым в Российской Федерации».

В МТОР могут быть заинтересованы иностранные инвесторы, считает заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Караваева. «Несмотря на условия санкционного давления, интерес к инвестициям в российскую экономику растет со стороны дружественных и нейтральных стран. Так, например, по итогам 2022 года объем инвестиций стран Центральной Азии в экономику России вырос в четыре раза по сравнению с 2021 годом и составил около $4 млрд. Общий объем китайских инвестиций в страну к 2023 году превысил $50 млрд», — утверждает она.

Режим МТОР может предложить иностранным инвесторам упрощенное перемещение товаров и рабочей силы, использование национальных валют, защиту инвестиций, а также применение на территории МТОР не только российского, но и зарубежного законодательства, подчеркивает Караваева. По ее словам, МТОР должны стать одним из инструментов «реализации политики технологического суверенитета» и привлечения партнеров и технологий из дружественных стран.