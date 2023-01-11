Кремль назвал диверсией сообщения о запрете мужчинам на выезд из страны
Сообщения о запрете выезда мужчинам из России, годным к военной службе, с 9 января являются информационной уткой и диверсией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — сказал Песков.
О введении подобного запрета ранее сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. Российская сторона о введении ограничений не сообщала.
В конце декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничения на выезд из России для граждан не вводились и вводиться не будут.
Он указал на то, что положения Конституции предусматривают право граждан свободно покидать страну и возвращаться в нее.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее говорила об отсутствии государственной необходимости в новой волне мобилизации. По ее словам, этой темы нет в повестке, и она «ни разу не поднималась».
Об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации говорил и президент России Владимир Путин.
В ноябре прошлого года агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) сообщило, что в январе—сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян. ФСБ, в свою очередь,зафиксировала 1,98 млн поездок россиян в 27 стран Евросоюза за аналогичный период.