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Кремль назвал диверсией сообщения о запрете мужчинам на выезд из страны

Песков назвал диверсией сообщения о запрете выезда мужчинам из России с 9 января
О введении подобного запрета сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. Песков назвал это обычной информационной уткой
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сообщения о запрете выезда мужчинам из России, годным к военной службе, с 9 января являются информационной уткой и диверсией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — сказал Песков.

О введении подобного запрета ранее сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. Российская сторона о введении ограничений не сообщала.

В конце декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничения на выезд из России для граждан не вводились и вводиться не будут.

Он указал на то, что положения Конституции предусматривают право граждан свободно покидать страну и возвращаться в нее.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее говорила об отсутствии государственной необходимости в новой волне мобилизации. По ее словам, этой темы нет в повестке, и она «ни разу не поднималась».

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Об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации говорил и президент России Владимир Путин.

В ноябре прошлого года агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) сообщило, что в январе—сентябре на территорию ЕС через сухопутные границы с Россией и соседними с ней странами въехали 1,57 млн россиян. ФСБ, в свою очередь,зафиксировала 1,98 млн поездок россиян в 27 стран Евросоюза за аналогичный период.

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Дмитрий Песков запрет на выезд Россия
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