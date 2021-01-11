Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 13:57
Politico узнало о поддержке импичмента Трампа большинством нижней палаты Политика, 21:52 Российский пилот обвинил соперника по «Дакару» в жульничестве Спорт, 21:47 СМИ узнали о предупреждении ФБР о риске вооруженных акций во всех штатах Политика, 21:43 Обложка Vogue с Камалой Харрис вызвала споры из-за «светлой» кожи и фона Стиль, 21:39 СК завел уголовное дело после гибели военных в ДТП в Подмосковье Общество, 21:36 Зараженный коронавирусом теннисист победил в матче Australian Open Спорт, 21:29 Эрдоган назвал дату начала прививок китайской вакциной в Турции Общество, 21:13 Собиравшийся бороться с коррупцией глава «Ашана» в России покинет пост Бизнес, 21:05 Из тюрьмы в президенты за три месяца Политика, 20:32 Меланья Трамп осудила штурм Капитолия сторонниками Трампа Политика, 20:22 Власти Башкирии задумались о проведении Олимпиады в Уфе Спорт, 20:02 Золото впервые обошло доллар в резервах России Экономика, 20:01 Космонавта исключили из состава дублирующего экипажа экспедиции на МКС Технологии и медиа, 19:42 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 19:33
Выборы президента США ,  
0 

СМИ узнали о предупреждении ФБР о риске вооруженных акций во всех штатах

Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило государственные и местные правоохранительные органы об угрозах возможного насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных на конец этого месяца в Вашингтоне и в капитолиях всех штатов. С документом ознакомился Yahoo News.

Отчет был подготовлен отделением ФБР Миннеаполиса, ставшего одним из очагов массового протестного движения BLM и массовых беспорядков весной и летом 2020 года. Документ был выпущен 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как наиболее радикальные сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США.

В докладе высказываются опасения, что ультраправое движение Boogaloo bois планирует провести акции протеста во всех штатах страны 17 января. В ФБР предупредили, что «некоторые последователи заявили о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии, создали планы действий на случай возникновения насилия на мероприятиях, а также определили меры безопасности правоохранительных органов и возможные контрмеры».

В частности, в докладе описываются доказательства достоверных угроз, связанных с событиями, запланированными на 17 января в зданиях Капитолия штатов Мичиган и Миннесота.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter