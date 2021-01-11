СМИ узнали о предупреждении ФБР о риске вооруженных акций во всех штатах

Фото: Jon Cherry / Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило государственные и местные правоохранительные органы об угрозах возможного насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных на конец этого месяца в Вашингтоне и в капитолиях всех штатов. С документом ознакомился Yahoo News.

Отчет был подготовлен отделением ФБР Миннеаполиса, ставшего одним из очагов массового протестного движения BLM и массовых беспорядков весной и летом 2020 года. Документ был выпущен 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как наиболее радикальные сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США.

В докладе высказываются опасения, что ультраправое движение Boogaloo bois планирует провести акции протеста во всех штатах страны 17 января. В ФБР предупредили, что «некоторые последователи заявили о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии, создали планы действий на случай возникновения насилия на мероприятиях, а также определили меры безопасности правоохранительных органов и возможные контрмеры».

В частности, в докладе описываются доказательства достоверных угроз, связанных с событиями, запланированными на 17 января в зданиях Капитолия штатов Мичиган и Миннесота.

Материал дополняется.