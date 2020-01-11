Власти Крыма ответили на слова Поклонской о проблеме с выдачей паспортов

Министр и депутат в Крыму сообщили РБК, что им неизвестно о каких-либо проблемах у жителей полуострова с получением российского паспорта. Наталья Поклонская утверждала, что ей на такие сложности пожаловались примерно 60 человек

Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Министру внутренней политики, информации и связи Крыма Сергею Зырянову неизвестно о каких-либо сложностях у жителей полуострова с получением российских паспортов. Об этом он сообщил РБК, комментируя соответствующую жалобу депутата Натальи Поклонской.

«Я не знаю такой проблемы. Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям с [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР тоже дают [паспорта] с упрощенной системой получения. Не знаю проблем с Федеральной миграционной службой», — заявил Зырянов.

«Насколько я знаю, все кто могут получить [паспорт] — получили. А те, кто не получил — наверное, для этого есть какие-то причины. Но в целом ситуация обстоит нормально, люди получают паспорта и вид на жительство», — заявил РБК депутат государственного Совета Крыма Игорь Буданов.

В январе Поклонская в своем telegram-канале сообщила, что к ней за помощью по вопросам гражданства обратились примерно 60 человек. Она утверждала, что некоторые крымчане по-прежнему не могут получить российский паспорт, так как у них в том числе нет бумаги об отказе от украинского гражданства.