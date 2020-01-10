Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.

«Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил глава государства.

Также, по словам Путина, необходимо обратить внимание на решение экологических вопросов, «которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался».

Кроме того, президент заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму. «Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены», — сказал он (цитата по «РИА Новости»), уточнив, что в республике ситуация с медициной хуже, чем в целом по стране.