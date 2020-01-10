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Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.

«Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил глава государства.

Также, по словам Путина, необходимо обратить внимание на решение экологических вопросов, «которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался».

Кроме того, президент заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму. «Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены», — сказал он (цитата по «РИА Новости»), уточнив, что в республике ситуация с медициной хуже, чем в целом по стране.

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При этом, как отметил российский лидер, за последние годы было сделано немало для развития потенциала полуострова. Путин указал на прогресс по интеграции в общее, социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство страны.

По его мнению, здесь ключевым фактором стало создание магистральной инфраструктуры. «Понятно, что это самое основное, фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», — добавил он.

Президент заявил о необходимости повысить качество жизни крымчан. По его словам, это прежде всего заключается в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий и общественных пространств. Путин уточнил, что речь идет не только о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах Крыма.

Теги: Владимир Путин, Крым, водоснабжение
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