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Президент Абхазии увидел риск обострения политической ситуации в стране

В администрации Рауля Хаджимбы решение коллегии Верховного суда посчитали необъективным и принятом с нарушением действующего законодательства
Рауль Хаджимба (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Администрация президента Абхазии Рауля Хаджимбы посчитала нарушающим действующее законодательство решение кассационной комиссии Верховного суда о признании недействительными результатов сентябрьских выборов в стране. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба главы государства.

«Данное определение может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Принятие решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата Администрации Президента и фактического осадного положения здания Верховного суда», - указывается в сообщении.

В администрации Хаджимбы также указали, что на фоне последних событий в стране не было условий для вынесения объективного решения. А поскольку в действиях кассационной комиссии там увидели грубые нарушения законодательства, то пообещали его обжаловать.

В пресс-службе Хаджимбы отметили, что вечером 10 января состоялась встреча абхазского президента с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, в ходе которой обсуждались пути нормализации ситуации в стране.

Ранее кассационная коллегия Верховного суда Абхазии приняла решение об отмене результатов выборов. В заявлении указывается, что данное положение вступает в силу с момента провозглашения.

Власти Абхазии опротестуют решение суда об отмене итогов выборов
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Решение коллегии поддержала абхазская оппозиция, в том числе Алхас Квициниа, уступивший Хаджимбе на сентябрьских выборах.

В минувший четверг участники акции протеста в Сухуме захватили здание президентской администрации, требуя отменить результаты голосования. За пересмотр итогов выборов высказался и парламент Абхазии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Абхазия, Рауль Хаджимба
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