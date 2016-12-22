Украинский чиновник рассказал о цели Киева «раздробить Россию на части»

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россия в перспективе будет оставаться врагом страны. Об этом он написал, отвечая на вопросы читателей украинского издания «Главред».

«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — заявил Тука. «Я не понимаю тезисов о «братских народах», «братской любви» и прочих соплях о единых народах», — добавил он.

«Я хотел бы видеть распад этого государства на отдельные улусы. Говорить, что распад России невозможен, это не понимать реального состояния вещей. В случае некоторых обстоятельств социальных политических и внешних это может случиться», — сказал чиновник, отвечая на другой вопрос.

Тука подчеркнул, что закрытие границы между Украиной и Россией в данный момент невозможно, но нужно сокращать экономическую зависимость и проникновение капитала из России.

7 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин впервые за три года встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Комментируя итоги переговоров, он заявил, что их темой был исключительно обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, а не отношения Украины с Россией. «Ну какие отношения в состоянии войны?», — добавил он.