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Идеолог Brexit высказался за новый референдум о выходе Британии из ЕС
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Идеолог Brexit высказался за новый референдум о выходе Британии из ЕС
Политика, 11 янв, 16:49
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Идеолог Brexit высказался за новый референдум о выходе Британии из ЕС
Бывший лидер националистической Партии независимости и сторонник Brexit Найджел Фарадж призвал провести повторный референдум по выходу страны из ЕС, чтобы прекратить «стоны и всхлипы»
Найджел Фарадж (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) и один из ведущих сторонников выхода страны из Европейского союза Найджел Фарадж призвал провести повторный референдум по Brexit. Об этом он заявил 11 января в эфире телекомпании Channel 5.

Фарадж выразил недовольство «стонами и всхлипами» сторонников единства с ЕС и призвал организовать в Великобритании очередной референдум, который, по его словам, подтвердит намерение британцев выйти из Евросоюза, закрыв этот вопрос навсегда.

«Уверен, что на втором референдуме процент сторонников Brexit окажется еще выше. Мы просто закончим со всем этим, а Тони Блэр и ему подобные просто канут в небытие», — провозгласил Фарадж. В декабре опрос агентства BMG Research показал, что за сохранение страны в составе ЕС выступают 51% британцев, лишь 41% поддерживают продолжение Brexit.

Бывший премьер-министр Блэр критиковал сторонников Brexit, в частности за то, что их обещания сократить бюджетные расходы после выхода из ЕС оказались ложными. В связи с этим в начале декабря он признал, что уже занялся юридической подготовкой повторного референдума, чтобы развернуть процесс Brexit.

Еще за месяц до проведенного референдума, в мае 2016 года, Фарадж в интервью Mirror намекал на возможность повторного голосования при результате, близком к ничьей: «Если мы получим, допустим, 52 на 48%, референдум надолго окажется незаконченным делом». Называя цифры, политик подчеркнул, что имеет в виду поражение своего лагеря, сторонников выхода из Евросоюза.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года, 51,9% британцев высказались в поддержку Brexit, а 48,1% — за сохранение членства в Евросоюзе. Явка составила 72,2%. Как отмечает The Guardian, Фарадж едва ли не первым из активистов Brexit высказался за повторный референдум.

Нынешний премьер Тереза Мэй, бывшая в 2016 году министром внутренних дел, тогда подчеркнула, что «общество вынесло вердикт» и повторный референдум неприемлем. Аналогичной позиции придерживается и руководство ЕС, в частности председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

С 2006 по 2009 год и затем с 2010 года Фарадж возглавлял UKIP, крупнейшую националистическую партию Великобритании. В 2016 году он стал одним из лидеров кампании в пользу выхода из ЕС и уже в июле, через две недели после голосования, подал в отставку с поста председателя партии, сочтя свою миссию выполненной. Фарадж по-прежнему остается депутатом Европарламента от UKIP, а с лета 2017 года работает политическим аналитиком Fox News.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: референдум , Brexit , Найджел Фарадж
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