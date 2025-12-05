Суд взыскал с блогера Никиты Ефремова более 11 млн руб.
Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера и основателя одноименного бренда кроссовок Никиты Ефремова более 11 млн руб. по иску подмосковного ООО «Джетленд». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Компания обратилась в инстанцию еще в октябре. Причина подачи иска и состав исковых требований не уточняются.
Ефремова задержали в Шереметьево 19 августа. Останкинский суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Против блогера также возбуждено уголовное дело за денежные переводы в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской, нежелательной и террористической организацией и ликвидирован).
Ему вменили финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК; до восьми лет лишения свободы). Ефремов частично признал вину.
По данным СК, Ефремов, находясь в России, переводил деньги ФБК в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, при этом «являясь противником действующих органов власти».
9 сентября Минюст внес Ефремова в перечень террористов и экстремистов.
Ефремов начал свой бизнес в середине 2010 годов с перепродажи кроссовок Yeezy. Позднее он основал собственный бренд Nikita Efremov.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили