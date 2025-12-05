Суд взыскал с блогера Никиты Ефремова более 11 млн руб.

Никита Ефремов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера и основателя одноименного бренда кроссовок Никиты Ефремова более 11 млн руб. по иску подмосковного ООО «Джетленд». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Компания обратилась в инстанцию еще в октябре. Причина подачи иска и состав исковых требований не уточняются.

Ефремова задержали в Шереметьево 19 августа. Останкинский суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Против блогера также возбуждено уголовное дело за денежные переводы в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской, нежелательной и террористической организацией и ликвидирован).

Ему вменили финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК; до восьми лет лишения свободы). Ефремов частично признал вину.

По данным СК, Ефремов, находясь в России, переводил деньги ФБК в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, при этом «являясь противником действующих органов власти».

9 сентября Минюст внес Ефремова в перечень террористов и экстремистов.

Ефремов начал свой бизнес в середине 2010 годов с перепродажи кроссовок Yeezy. Позднее он основал собственный бренд Nikita Efremov.