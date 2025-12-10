Власти России и ОАЭ назвали восемь направлений для сотрудничества
У России и Объединенных Арабских Эмиратов есть как минимум восемь направлений сотрудничества в ближайшие годы. Об этом заявили глава Минпромторга России Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла Бин Тук Аль-Марри в ходе первого Российско-Эмиратского бизнес-форума в Дубае, передает корреспондент РБК.
Россия перечислила следующие направления, в которых хотела бы развивать сотрудничество:
- Машиностроение в топливно-энергетическом комплексе.
Речь идет о производстве специализированного оборудования для всех этапов добычи, переработки, транспортировки топлива. Это первое и «самое быстрорастущее направление», указал Алиханов. По его словам, Россия эффективно работает с Abu Dhabi National OilCompany «по стандартам и по сертификации наших компаний здесь на эмиратском рынке».
«Трудноизвлекаемые запасы составляют в нашей стране уже больше 60%, поэтому технологический уровень становится все более важным аспектом для эффективной добычи нефти и газа», — пояснил глава Минпромторга. Те санкции, которые последовали еще в 2014 году, заставили Россию активно развивать сферу ТЭК и сотрудничество с Эмиратами. Эта совместная работа показывает, как важно иметь независимый доступ к технологиям, считает Алиханов.
- Фармацевтика.
Как отметил российский министр, многие российские фармкомпании уже вышли на рынок ОАЭ, теперь стороны обсудили важность развития производства на территории Эмиратов.
- Высокие технологии.
Алиханов заявил, что был «приятно удивлен» распространением в ОАЭ цифровой экосистемы Yango, которая принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. Кроме того, министр напомнил, что «Яндекс» сделал голосового помощника Yasmine, с которым Россия также выходит на рынок Эмиратов.
- Инвестиции и туризм.
Алиханов напомнил, что власти ОАЭ инвестировали в газоперерабатывающий комплекс в Усть-луге и ряд других проектов. Кроме того, министр упомянул реализуемый в России туристический проект «Пять морей». «С учетом огромного опыта, который есть у эмиратской стороны по развитию крупных курортов, я думаю, что не только финансовое участие, но и участие в управлении будет интересно обоим нашим сторонам», — считает министр.
Со стороны ОАЭ Аль-Марри выделил следующие направления:
- Производство продуктов питания.
«ОАЭ импортирует более 90% продуктов питания. Мы хотим снизить долю импорта до 60%, создавая в собственной экономике кластер производства продовольствия», — указал Аль-Марри. Он отметил, что совместные проекты в сфере пищевой промышленности могут быть выгодны обеим странам.
- Туризм.
По словам Аль-Марри, России и ОАЭ нужно расширять существующие пути сообщения, включая авиацию. «Да, у нас есть 200 рейсов в неделю. Но я думаю, нам нужно больше, включая сообщение с новыми городами, такими как Казань», — отметил он.
- Финтех и финансовые сервисы.
- Космос.
«Встречи последних двух дней показали, что у нас уже есть взаимодействие по всем этим направлениям», — заключил Аль-Марри.
Ранее Алиханов рассказал, что Россия и ОАЭ обсудили упрощение расчетов для туристов. Речь идет об отказе от оплаты «пластиком» и переходе на «новые технологии, QR-коды, различные приложения». В частности, в Эмиратах сейчас вводится новое приложение Jaywan, стороны уже ведут переговоры о сотрудничестве по этому вопросу.
Первый Российско-Эмиратский бизнес-форум открылся 10 декабря в Дубае. Он проходит в рамках 12-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
