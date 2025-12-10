Власти России и ОАЭ назвали восемь направлений для сотрудничества

Россия и ОАЭ наметили восемь направлений для сотрудничества, рассказал Алиханов. Среди них — машиностроение в ТЭК, туризм, инвестиции, космос и высокие технологии. Также стороны обсуждают упрощение платежей для туристов

У России и Объединенных Арабских Эмиратов есть как минимум восемь направлений сотрудничества в ближайшие годы. Об этом заявили глава Минпромторга России Антон Алиханов и министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла Бин Тук Аль-Марри в ходе первого Российско-Эмиратского бизнес-форума в Дубае, передает корреспондент РБК.

Россия перечислила следующие направления, в которых хотела бы развивать сотрудничество:

Машиностроение в топливно-энергетическом комплексе.

Речь идет о производстве специализированного оборудования для всех этапов добычи, переработки, транспортировки топлива. Это первое и «самое быстрорастущее направление», указал Алиханов. По его словам, Россия эффективно работает с Abu Dhabi National OilCompany «по стандартам и по сертификации наших компаний здесь на эмиратском рынке».

«Трудноизвлекаемые запасы составляют в нашей стране уже больше 60%, поэтому технологический уровень становится все более важным аспектом для эффективной добычи нефти и газа», — пояснил глава Минпромторга. Те санкции, которые последовали еще в 2014 году, заставили Россию активно развивать сферу ТЭК и сотрудничество с Эмиратами. Эта совместная работа показывает, как важно иметь независимый доступ к технологиям, считает Алиханов.

Фармацевтика.

Как отметил российский министр, многие российские фармкомпании уже вышли на рынок ОАЭ, теперь стороны обсудили важность развития производства на территории Эмиратов.

Высокие технологии.

Алиханов заявил, что был «приятно удивлен» распространением в ОАЭ цифровой экосистемы Yango, которая принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. Кроме того, министр напомнил, что «Яндекс» сделал голосового помощника Yasmine, с которым Россия также выходит на рынок Эмиратов.

Инвестиции и туризм.

Алиханов напомнил, что власти ОАЭ инвестировали в газоперерабатывающий комплекс в Усть-луге и ряд других проектов. Кроме того, министр упомянул реализуемый в России туристический проект «Пять морей». «С учетом огромного опыта, который есть у эмиратской стороны по развитию крупных курортов, я думаю, что не только финансовое участие, но и участие в управлении будет интересно обоим нашим сторонам», — считает министр.

Со стороны ОАЭ Аль-Марри выделил следующие направления:

Производство продуктов питания.

«ОАЭ импортирует более 90% продуктов питания. Мы хотим снизить долю импорта до 60%, создавая в собственной экономике кластер производства продовольствия», — указал Аль-Марри. Он отметил, что совместные проекты в сфере пищевой промышленности могут быть выгодны обеим странам.

Туризм.

По словам Аль-Марри, России и ОАЭ нужно расширять существующие пути сообщения, включая авиацию. «Да, у нас есть 200 рейсов в неделю. Но я думаю, нам нужно больше, включая сообщение с новыми городами, такими как Казань», — отметил он.

Финтех и финансовые сервисы.

Космос.

«Встречи последних двух дней показали, что у нас уже есть взаимодействие по всем этим направлениям», — заключил Аль-Марри.

Ранее Алиханов рассказал, что Россия и ОАЭ обсудили упрощение расчетов для туристов. Речь идет об отказе от оплаты «пластиком» и переходе на «новые технологии, QR-коды, различные приложения». В частности, в Эмиратах сейчас вводится новое приложение Jaywan, стороны уже ведут переговоры о сотрудничестве по этому вопросу.

Первый Российско-Эмиратский бизнес-форум открылся 10 декабря в Дубае. Он проходит в рамках 12-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.