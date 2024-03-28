Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов

В масштабный туристический проект «Пять морей и озеро Байкал», о котором Путин объявил в конце февраля, планируется инвестировать порядка 1,5 трлн. руб., сообщил Чернышенко. Большинство средств поступит от инвесторов

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Около 1,5 трлн руб. планируется инвестировать в создание морских курортов в России, потребность средств федерального бюджета на 2025–2030 годы для создания обеспечивающей инфраструктуры — порядка 300 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом Владимиром Путиным по туризму.

«На каждый рубль должно быть пять. То есть 300 млрд руб. бюджетных денег приведут к тому, что будет 1,5 трлн руб. денег от инвесторов. Это действительно очень большие деньги», — подчеркнул Чернышенко, добавив, что инвесторы заинтересованы в реализации проекта.

Сроки окупаемости проектов, по его словам, меньше десяти лет. «И это стало крайне привлекательно, поскольку норма внутренней доходности проекта — выше 15%. И мы видим, что при выходе проекта на полную мощность, если посчитать по таблице, выручка будет составлять в год 800 млрд руб.», — пояснил он.

Чернышенко попросил президента поддержать создание в рамках обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» еще одного отдельного федерального проекта, посвященного проекту «Пять морей и озеро Байкал».

Впервые о проекте «Пять морей и озеро Байкал» Путин сообщил в послании к Федеральному собранию в конце февраля. Как уточняли в Минэкономразвития, это проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, он предусматривает строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 9 млн туристов. Планируется создание 100 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.