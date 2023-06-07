Южная Корея выразила протест России и Китаю из-за воздушных патрулей

Бомбардировщики Ту-95МС (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Министерство национальной обороны Южной Кореи выразило решительный протест из-за пролета российской и китайской авиации в опознавательной зоне ПВО республики (KADIZ). Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

Министерство призвало военных атташе Китая и России в Корее не допустить повторения подобных ситуаций, передает Yonhap News TV. Сеул выразил сожаление в связи с тем, что самолеты двух стран находились в чувствительной зоне, близкой к воздушному пространству страны.

Накануне в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предупреждения вошли четыре российских и четыре китайских военных самолета, сообщало агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны. Южнокорейское воздушное пространство военные суда не нарушили. Позже они покинули зону.

В российском МИДе подчеркивали, что все полеты российской авиации в зоне KADIZ осуществляются «в полном соответствии с существующими международно-правовыми нормами». «Упомянутая «опознавательная зона ПВО» не является воздушным пространством Республики Корея, была установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств», — отмечали в ведомстве.

Южная Корея создала KADIZ в 1951 году. Понятие опознавательных зон ПВО не закреплено в международном праве, страны или регионы сами устанавливают их протяженность. Зона ПВО Южной Кореи выходит за пределы воздушного пространства страны и частично захватывает международное воздушное пространство.