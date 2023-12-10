Лавров назвал главный итог конфликта на Украине

Конфликт на Украине, который развязали США, привел к усилению России, считает Лавров. То же самое было после войны с Наполеоном и Гитлером, отметил он

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Главным итогом конфликта на Украине стало усиление России, заявил глава МИД страны Сергей Лавров, выступая онлайн на Дохийском форуме, передает ТАСС.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО (к альянсу в 2023-м присоединилась Финляндия. — РБК), но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — сказал он.

Как пример укрепления страны после войны в Европе Лавров назвал события начала XIX века, когда «Наполеон собрал почти всю Европу для атаки на Россию», и Великую Отечественную войну, когда спустя полтора века то же самое сделал Адольф Гитлер. После обеих войн Россия стала сильней, подчеркнул министр.

В конце ноября об усилении России заявил и Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, он увязал это с возвращением в состав страны «исторических регионов» и отказом общества «от всего наносного», обращения «к истинным, подлинным ценностям».

Год назад Путин обвинял западные страны в попытках ослабить Россию и «раскачать» ее суверенитет. По его словам, Запад «искажает историю, насаждает мифы и размывает ценности», такой сценарий «был обкатан» в некоторых других странах, в том числе на Украине, но Россия вовремя «поставила заслон».