Лавров рассказал, сколько будет работать министром иностранных дел

Лавров заявил, что останется на посту столько, сколько нужно России

В следующем году исполнится 20 лет с момента назначения Лаврова на пост главы МИДа. Другие министры иностранных дел постсоветской России не занимали его более шести лет

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о сроках своей работы на посту, передает ТАСС.

«Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне», — сказал он.

Такое заявление дипломат сделал в ходе онлайн-выступления на Дохийском форуме. Он также высказался по вопросам текущей мировой повестки. В частности, говоря о конфликте на Украине, он сказал, что Россия «стала намного сильнее, чем она была до этих событий».

Упоминая войну Израиля и ХАМАС, Лавров заявил, что Россия продолжит «политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня». По его словам, Москва осудила нападение исламистской группировки на еврейское государство, однако «коллективное наказание миллионов [представителей] палестинского народа» недопустимо.

В следующем году исполнится 20 лет с момента назначения Лаврова на пост министра иностранных дел. Он стал четвертым главой МИД постсоветской России, до него этот пост занимали Андрей Козырев (1990–1996), Евгений Примаков (1996–1998) и Игорь Иванов (1998–2004). В истории современной России Лавров дольше всех занимает пост главы МИДа и является одним из «долгожителей» в правительстве страны.

Министру 73 года. Он родился в Москве, в 1972-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В том же году начал дипломатическую карьеру — в посольстве СССР в Шри-Ланке. С 1976 до 1981 года Лавров работал в отделе международных организаций МИДа, до 1988 года — в Постоянном представительстве СССР при ООН.

После это он снова вернулся работать в МИД — занимал должности в управлении международных экономических отношений советского ведомства, а затем в управлении международных организаций и департаменте международных организаций и глобальных проблем уже российского. В 1992–1994 годах был замминистра, а затем в течение десяти лет — постпредом России при ООН, до назначения главой МИДа.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе — 65 лет. В ноябре 2022 года Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на госслужбе с 65 до 70 лет для некоторых категорий сотрудников. По согласованию срок работы чиновника может быть продлен и после достижения предельного возраста.