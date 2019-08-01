Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения

Бывший президент Украины отметил, что его личного участия требовали многие вопросы — от минских соглашений до томоса об автокефалии

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Интервьюер рассказала Порошенко, что некий украинский политик в частной беседе заявил, что бывшего главу государства погубили присущий ему микроменеджмент, фиксированность на деталях и жадность. Экс-президент в ответ заявил, что действительно многими вопросами занимался лично, а не поручал помощникам.

«Я лично сел и писал текст минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали», — рассказал он.

К вопросам, потребовавшим личного участия президента, Порошенко отнес и получение томоса об автокефалии для украинской церкви. «Кому из своих помощником ты это поручишь, когда решение принимает исключительно синод? Кому, когда тебе нужно собрать всех иерархов, возможно, против их интересов?» — отметил он.