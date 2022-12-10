Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Генпрокуратура раскрыла число преступлений при реализации нацпроектов Общество, 16:42
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира Политика, 16:41
МИД назвал экстремизмом сожжение флага России в Хельсинки Политика, 16:23
Злой Месси и уход ван Гала. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 16:21
Сгоревшая в Москве усадьба находилась в управлении Музея Востока Общество, 16:14
«Газели» временно перестанут пускать по Крымскому мосту Политика, 16:09
Холифилд по ошибке назвал Кличко лучшим российским боксером в истории Спорт, 16:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 16:00
В Новосибирске в гаражном кооперативе из-за взрыва газа погиб мужчина Общество, 15:53
В команде Бетербиева назвали сроки чемпионского боя с Биволом Спорт, 15:34
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:32
Чемпион Bellator Немков заявил о проблемах с гонораром от титульного боя Спорт, 15:20
Медведев цитатой Булгакова ответил на снос памятников на Украине Политика, 15:15
Полиция задержала взявшего заложников в Дрездене Общество, 14:55
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

МИД назвал экстремизмом сожжение флага России в Хельсинки

МИД: сожжение флага России в Хельсинки является недопустимой экстремисткой выходкой
В ходе празднования Дня независимости Финляндии группа людей сожгла флаг России в финской столице. МИД назвал это недопустимым актом надругательства и призвал пресекать подобные «экстремистские выходки»
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сожжение российского флага в ходе массовых шествий в финской столице Хельсинки является недопустимым актом надругательства над государственным символом, подобные «экстремистские выходки» должны быть пресечены, заявил МИД России.

«6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации. В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — говорится в сообщении дипведомства.

В МИДе указали, что финским властям было направлено требование привлечь к ответственности всех причастных и принять меры, чтобы впредь исключить «такие экстремистские выходки».

Надругательство над государственным гербом и флагом является в России уголовным преступлением. Статья 239 УК предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или арест на срок до шести месяцев.

Пакет законов об ответственности за оскорбление власти и государственных символов был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2019 года.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
флаг огонь Финляндия МИД
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
В Совете Федерации установили флаги Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР
Политика
СК начал проверку после сожжения траурного венка на Вечном огне в Сочи
Общество
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter