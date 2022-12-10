МИД назвал экстремизмом сожжение флага России в Хельсинки

В ходе празднования Дня независимости Финляндии группа людей сожгла флаг России в финской столице. МИД назвал это недопустимым актом надругательства и призвал пресекать подобные «экстремистские выходки»

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сожжение российского флага в ходе массовых шествий в финской столице Хельсинки является недопустимым актом надругательства над государственным символом, подобные «экстремистские выходки» должны быть пресечены, заявил МИД России.

«6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг Российской Федерации. В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — говорится в сообщении дипведомства.

В МИДе указали, что финским властям было направлено требование привлечь к ответственности всех причастных и принять меры, чтобы впредь исключить «такие экстремистские выходки».

Надругательство над государственным гербом и флагом является в России уголовным преступлением. Статья 239 УК предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или арест на срок до шести месяцев.

Пакет законов об ответственности за оскорбление власти и государственных символов был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2019 года.