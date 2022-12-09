Минобороны сообщило об отражении атаки на южно-донецком направлении

Украинские военные предприняли попытку атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка ДНР и Новодаровка Запорожской области, но были отброшены, заявили в ведомстве

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Три взвода украинских сил пытались атаковать позиции российских войск на южно-донецком направлении, но были отброшены, сообщает Минобороны.

«Противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — сказали в ведомстве.

Потери украинских военных, по данным министерства, составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными.

На купянском направлении близ населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники Украины. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

На краснолиманском направлении российские войска в ходе наступления отразили контратаки украинских войск, утверждают в ведомстве. За сутки на данном направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

На донецком направлении потери Украины за сутки, по данным Минобороны, составили более 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Накануне российские военные отбили атаку ротной тактической группы в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики — отбросили на исходные позиции, заявляло ведомство. Там отчитались об уничтожении более 30 украинских военных, боевой машины пехоты, бронетранспортера и двух автомобилей.