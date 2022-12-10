ООН сообщила о согласии Минска на транзит украинского зерна для экспорта
Минск без предварительных условий готов дать разрешение на транзит через свою территорию зерна из Украины для его вывоза через порты Литвы, сообщается на сайте ООН. Об этом на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем сообщил замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич.
«Заместитель министра иностранных дел проинформировал генерального секретаря о том, что Белоруссия согласится без предварительных условий на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов», — сказано в сообщении.
Амбразевич также передал просьбы Минска «о предоставлении возможности экспортировать свои собственные [белорусские] удобрения, на которые в настоящее время распространяются санкции», добавили в ООН.
Ограничения в отношении белорусских удобрений ЕС ввел еще в июне 2021 года из-за нарушений прав человека и принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Год спустя Евросоюз расширил ограничения в этой отрасли: под блокирующие санкции попали производитель удобрений «Беларуськалий» и его экспортный агент Белорусская калийная компания (БКК).
Экспорт зерна из Украины сейчас идет морским путем через черноморские порты в рамках «зерновой сделки» между Киевом, Москвой, Анкарой и ООН и в рамках программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»).
Зерновая сделка была заключена в июле этого года. Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с Турцией и ООН по созданию безопасного морского коридора по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть сделки подразумевала снятие органичений на экспорт российского продовольствия.
Москва неоднократно заявляла, что эта сторона соглашения не выполняется. 9 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в этом вопросе «какое-то движение наметилось», но оно «неудовлетворительно», сообщало агентство ТАСС.
Grain from Ukraine — это инициатива Киева, ее запустили в конце ноября. Как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, страна по данной программе намерена отправить до конца весны 60 кораблей с продовольствием в страны Африки и Азии.