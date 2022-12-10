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Политика ,  
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ООН сообщила о согласии Минска на транзит украинского зерна для экспорта

ООН: Белоруссия дала согласие на транзит украинского зерна для экспорта из портов Литвы
Замглавы белорусского МИД сообщил, что Минск согласен на транзит зерна из Украины в порты Литвы по территории Белоруссии «без предварительных условий». Сейчас вывоз зерна идет через черноморские порты Украины
Фото: Zhang Tao / Xinhua
Фото: Zhang Tao / Xinhua

Минск без предварительных условий готов дать разрешение на транзит через свою территорию зерна из Украины для его вывоза через порты Литвы, сообщается на сайте ООН. Об этом на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем сообщил замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич.

«Заместитель министра иностранных дел проинформировал генерального секретаря о том, что Белоруссия согласится без предварительных условий на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов», — сказано в сообщении.

Амбразевич также передал просьбы Минска «о предоставлении возможности экспортировать свои собственные [белорусские] удобрения, на которые в настоящее время распространяются санкции», добавили в ООН.

Ограничения в отношении белорусских удобрений ЕС ввел еще в июне 2021 года из-за нарушений прав человека и принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Год спустя Евросоюз расширил ограничения в этой отрасли: под блокирующие санкции попали производитель удобрений «Беларуськалий» и его экспортный агент Белорусская калийная компания (БКК).

Экспорт зерна из Украины сейчас идет морским путем через черноморские порты в рамках «зерновой сделки» между Киевом, Москвой, Анкарой и ООН и в рамках программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»).

Зерновая сделка была заключена в июле этого года. Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с Турцией и ООН по созданию безопасного морского коридора по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть сделки подразумевала снятие органичений на экспорт российского продовольствия.

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Москва неоднократно заявляла, что эта сторона соглашения не выполняется. 9 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в этом вопросе «какое-то движение наметилось», но оно «неудовлетворительно», сообщало агентство ТАСС.

Grain from Ukraine — это инициатива Киева, ее запустили в конце ноября. Как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, страна по данной программе намерена отправить до конца весны 60 кораблей с продовольствием в страны Африки и Азии.

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ООН Белоруссия Украина Литва экспорт зерна
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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