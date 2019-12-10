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СМИ сообщили о проблемах со сроками сдачи базы ПРО США в Польше
Базу должны были достроить в декабре прошлого года, однако она до сих пор не готова.

Компания John Wood Group уже на год просрочила сдачу противоракетной базы США в польском Редзиково. Завершить ее строительство планировалось в декабре прошлого года, однако пока проект выполнен на 85%, сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас подрядчик утверждает, что основные работы будут завершены в в следующем году, после чего начнется тестирование системы. Представитель Агентства противоракетной обороны США Марк Райт при этом допустил, что сроки сдачи могут сдвинуться на более поздний срок после детального анализа проделанной работы, намеченного на февраль.

«Правильнее будет сказать, что возможности [противоракетной] системы в Польше отстают от графика на два года», — признал Райт.

В самой John Wood Group пообещали завершить работу как можно быстрей. «Мы продолжаем совместную работу с нашим заказчиком. Вместе мы продвигаемся к выполнению нашей общей цели», — заявил представитель компании Имонн Коллинз.

Базу ПРО в Редзиково начали строить в мае 2016 года. На торжественной церемонии закладки первого камня присутствовали в том числе президент Польши Анджей Дуда и главнокомандующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Марк Фергюсон.

В Польше должна быть размещена система Aegis Ashore, состоящая из радара SPY-1 и ракет SM-3. Вместе с аналогичным комплексом в Румынии она в теории должна защищать Европу от ракетной угрозы со стороны Ирана. В Москве уверены, что система ПРО в Европе в первую очередь направлена против России.

В конце августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия реализует комплекс мер в ответ на развертывание системы ПРО США в Польше и Румынии. По его словам, военно-политическая обстановка на западных границах «напряженная».

Автор: Артем Филипенок
Теги: ПРО США, Польша
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