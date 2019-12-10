Путин раскритиковал решение WADA и допустил его обжалование в суде

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, передает корреспондент РБК.

«Во-первых, нужно проанализировать. То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — есть претензии к ОКР, а если нет, то страна должна выступать под олимпийским флагом. В данном случае решение WADA противоречит хартии и мы имеем основание подать в суд», — заявил он.

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