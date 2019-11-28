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Политика ,  
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МИД счел претензии WADA действиями выдавливающего Россию из спорта лобби
По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия стала жертвой пристрастного отношения. Тема допинга, по ее словам, присутствует во всех странах

Попытки отстранить Россию от спортивных соревнований — это симптом недобросовестной конкуренции и действий некоего мирового лобби. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Трансляцию ее выступления вел телеканал «Россия 24», комментируя новые претензии WADA к России из-за допинга.

По словам Захаровой, Россия исходит из «недопустимости политизации» допингового вопроса. «Мы видим лобби, которое хочет воспользоваться любыми фактами, предлогами, антифактами, чтобы выдавить Россию из мирового спорта. Мы видим спайку между ним и мировым информационным пространством», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия стала жертвой пристрастного отношения. «Невозможно не замечать, как тема допинга, которая, увы, присутствует во всех странах, и с которой все страны пытаются бороться, сфокусирована исключительно на России», — заявила представитель МИД.

Политика
Кремль выразил озабоченность угрозой новых санкций из-за допинга

23 ноября комитет по соответствию порекомендовал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и, тем самым, запретить России в ближайшие четыре года принимать спортивные соревнования, а также отстранить от них национальную сборную. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории. Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были произведены изменения, что может свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию о приеме спортсменами запрещенных препаратов.

Решение по России будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря. В случае его согласия с предложениями комитета по соответствию российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2020 в Токио только в нейтральном статусе.

В Кремле выразили озабоченность по поводу событий вокруг допинга. «Мы сожалеем в этой связи», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложив при этом «сохранять трезвость оценок». «Давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации [по санкциям против российских спортсменов] не приняли форму какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным», — объяснил он.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок
Теги: МИД, Мария Захарова, спорт, допинг, недобросовестная конкуренция
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Кремль выразил озабоченность угрозой новых санкций из-за допинга
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