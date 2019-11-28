МИД счел претензии WADA действиями выдавливающего Россию из спорта лобби

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия стала жертвой пристрастного отношения. Тема допинга, по ее словам, присутствует во всех странах

Попытки отстранить Россию от спортивных соревнований — это симптом недобросовестной конкуренции и действий некоего мирового лобби. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Трансляцию ее выступления вел телеканал «Россия 24», комментируя новые претензии WADA к России из-за допинга.

По словам Захаровой, Россия исходит из «недопустимости политизации» допингового вопроса. «Мы видим лобби, которое хочет воспользоваться любыми фактами, предлогами, антифактами, чтобы выдавить Россию из мирового спорта. Мы видим спайку между ним и мировым информационным пространством», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия стала жертвой пристрастного отношения. «Невозможно не замечать, как тема допинга, которая, увы, присутствует во всех странах, и с которой все страны пытаются бороться, сфокусирована исключительно на России», — заявила представитель МИД.

23 ноября комитет по соответствию порекомендовал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и, тем самым, запретить России в ближайшие четыре года принимать спортивные соревнования, а также отстранить от них национальную сборную. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории. Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были произведены изменения, что может свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию о приеме спортсменами запрещенных препаратов.