Политика⁠,
0

В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В городе Салават и Ишимбайском районе Башкирии задержаны восемь человек при попытке диверсии на объекте сотовой связи, сообщили в управлении ФСБ по региону.

По данным следствия, уроженец Салавата вступил переписку в Telegram с человеком, который предложил ему совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

«Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий. Для выполнения данных заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который в свою очередь передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов Политика, 16:08
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии Политика, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море Политика, 15:54
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы Политика, 15:52
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса Политика, 15:50
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии Политика, 15:49
Биткоин вырос на позитивных новостях из США. Что нужно знать Крипто, 15:49
Ozon скоро вернется на Мосбиржу. Что будет с акциями Инвестиции, 15:49
На автозаводе «Москвич» сменился гендиректор Авто, 15:47
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть Политика, 15:47
Цены на золото впервые за две недели поднялись выше $4100 за унцию Инвестиции, 15:46
В Москве предложение жилья на стадии котлована снизилось почти в 2 раза Недвижимость, 15:45
Times узнала о планах запретить трансгендерам участвовать в Олимпиадах Спорт, 15:43