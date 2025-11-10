В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В городе Салават и Ишимбайском районе Башкирии задержаны восемь человек при попытке диверсии на объекте сотовой связи, сообщили в управлении ФСБ по региону.

По данным следствия, уроженец Салавата вступил переписку в Telegram с человеком, который предложил ему совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

«Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий. Для выполнения данных заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который в свою очередь передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.