В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии
В городе Салават и Ишимбайском районе Башкирии задержаны восемь человек при попытке диверсии на объекте сотовой связи, сообщили в управлении ФСБ по региону.
По данным следствия, уроженец Салавата вступил переписку в Telegram с человеком, который предложил ему совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.
«Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий. Для выполнения данных заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который в свою очередь передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой