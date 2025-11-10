NYT рассказала о манящей побегом от мобилизации «украинской Венеции»

За два века Вилково несколько раз переходил от Турции к России, Румынии и обратно, из-за чего у местных нет стойкого чувства принадлежности к одной стране. Мэр рассказал, что остался единственным мужчиной, который выходит на улицу

Фото: adelfransoise / Shutterstock

Город Вилково в Одесской области стал «Украиной в миниатюре», где мужчины призывного возраста почти исчезли, поскольку одни уехали в зону боевых действия, а другие скрываются от мобилизации, рассказывает в своем репортаже The New York Times.

Издание описывает Вилково как захудалый рыболовецкий порт с каналами вместо улиц, в связи с чем его иногда называют «украинской Венецией». Вилково находится рядом с границей с Румынией и Молдавии, но окружено реками, болотами и заграждениями, что делает бегство уклонистов сложным и опасным: многие мужчины смогли пересечь границу, другие погибли или были пойманы. «Румыния манит и видна прямо за Дунаем, и Молдавия совсем рядом, так что побег необычайно заманчив», — сказано в статье.

Эта местность за свою историю не раз переходила из рук в руки, и с 1812 года принадлежала Османской империи, России, Молдавии, Румынии, снова России, Украины, Германии, снова Румынии, Советского Союза, Румынии в третий раз, снова Советского Союза и затем опять Украине, из-за чего у местных жителей не сформировалось устойчивое чувство принадлежности.

До российско-украинского конфликта в Вилково жили почти 8 тыс. человек, к концу 2025-го там остались лишь примерно 5 тыс., однако точную численность сложно оценить, поскольку многие мужчины прячутся от призыва.

Мужчина по имени Иван рассказал изданию, что его задержали, чтобы забрать в армию, доставили на учебную базу, откуда он сбежал и теперь прячется дома в Вилково. Рассказывая, кто остался в городе, Иван говорит: «Женщины, старики и мужчины, которые стараются не выходить на улицу без необходимости».

Все сотрудники мэрии кроме главы города — женщины, рассказал мэр Матвей Иванов. «Женщины теперь повсюду» в городе, отметил он и добавил: «Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности, и теперь здесь главные». Себя он назвал единственным оставшимся мужчиной, «или, по крайней мере, единственным, кого видно».