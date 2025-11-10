 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT узнала о трудностях с кредитами у оборонных стартапов Европы

FT: оборонные стартапы ЕС испытывают трудности с получением кредитов
Стартапы не могут получать кредиты и открывать счета из-за внутренних ограничений банков на работу со строго регулируемыми отраслями. Оборонку считают также не соответствующей этическим нормам и принципам ESG, говорит эксперт
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Оборонные стартапы в Евросоюзе испытывают трудности с кредитованием в крупнейших европейских банках, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на Инновационный фонд НАТО (NIF).

Этот фактор сохраняется даже с учетом того, что страны Европы нацелены на восстановление своей военной промышленности, отмечает издание. В таких условиях многие из крупнейших европейских банков ослабили ограничения на кредитование предприятий оборонной сферы.

Хегсет потребовал от оборонных компаний ускорить разработки или исчезнуть
Политика
Пит Хегсет

В исследовании, которое провел NIF, учитывались 75 крупнейших европейских кредиторов по размеру активов и рыночной стоимости. Оно показало, что почти 10% таких кредиторов ограничивали финансирование области производства обычных вооружений, а также стартапов, занимающихся разработкой технологий двойного назначения.

Придерживаться жестких правил в отношении кредитования производителей оружия и стартапов, разрабатывающих как военные, так и гражданские технологии, в частности, продолжает крупнейший банк Европы HSBC. Помимо исключений для производств оружия, которое вызывает споры — ядерного, химического, биологического и других видов, запрещенных международными конвенциями, — HSBC не выдает «финансирования и [ограничивает] предоставление консультационных услуг» клиентам, производящим обычные вооружения.

Банковский стартап Revolut также ограничивает услуги для оборонных компаний: политика банка предусматривает исключения для строго регулируемых отраслей. Источник, знакомый с политикой компании, сообщил FT, что Revolut Business (масштабируемый счет для бизнеса — юрлиц и самозанятых — для решения всех финансовых задач, доступный на компьютере и смартфоне) запрещает компаниям с высоким уровнем риска или жестко регулируемым сектором, в том числе оборонным производствам, открывать счета в соответствии с правилами Revolut по борьбе с отмыванием денег.

Другие кредиторы, которые ранее обеспечивали финансированием оборонные предприятия с ограничениями или исключениями, в том числе BNP Paribas и Danske Bank, напротив, стали активнее поддерживать сектор, пишет FT.

В NIF полагают, что одна из проблем заключается в восприятии оборонной промышленности как не соответствующей экологическим, социальным и корпоративным нормам. «Компании по-прежнему сталкиваются с вопросами о том, соблюдают ли они этические нормы и принципы ESG», — говорит председатель NIF Фиона Мюррей.

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах:

  • ответственное отношение к окружающей среде (англ. E — еnvironment);
  • высокая социальная ответственность (англ. S — social);
  • высокое качество корпоративного управления (англ. G — governance).

От ситуации с кредитованием, в частности, пострадали португальский производитель беспилотников Tekever, который недавно перестал быть клиентом Revolut, и базирующийся в Кембридже (Великобритания) стартап 2D Photonics, занимающийся оптическими датчиками.

По данным FT, к октябрю в Европе с начала российской военной операции открыли более 230 стартапов в сфере оборонных технологий. Интерес предпринимателей к европейскому оборонному сектору и венчурные инвестиции в европейские оборонные технологии резко выросли. Тем не менее «пик ажиотажа» уже близок, считает генеральный партнер сети фондов Archangel, поддерживающей инновационные стартапы, Николас Нельсон.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евросоюз оборонная промышленность стартапы кредитование кредиты

