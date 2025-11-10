FT узнала о трудностях с кредитами у оборонных стартапов Европы

Стартапы не могут получать кредиты и открывать счета из-за внутренних ограничений банков на работу со строго регулируемыми отраслями. Оборонку считают также не соответствующей этическим нормам и принципам ESG, говорит эксперт

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Оборонные стартапы в Евросоюзе испытывают трудности с кредитованием в крупнейших европейских банках, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на Инновационный фонд НАТО (NIF).

Этот фактор сохраняется даже с учетом того, что страны Европы нацелены на восстановление своей военной промышленности, отмечает издание. В таких условиях многие из крупнейших европейских банков ослабили ограничения на кредитование предприятий оборонной сферы.

В исследовании, которое провел NIF, учитывались 75 крупнейших европейских кредиторов по размеру активов и рыночной стоимости. Оно показало, что почти 10% таких кредиторов ограничивали финансирование области производства обычных вооружений, а также стартапов, занимающихся разработкой технологий двойного назначения.

Придерживаться жестких правил в отношении кредитования производителей оружия и стартапов, разрабатывающих как военные, так и гражданские технологии, в частности, продолжает крупнейший банк Европы HSBC. Помимо исключений для производств оружия, которое вызывает споры — ядерного, химического, биологического и других видов, запрещенных международными конвенциями, — HSBC не выдает «финансирования и [ограничивает] предоставление консультационных услуг» клиентам, производящим обычные вооружения.

Банковский стартап Revolut также ограничивает услуги для оборонных компаний: политика банка предусматривает исключения для строго регулируемых отраслей. Источник, знакомый с политикой компании, сообщил FT, что Revolut Business (масштабируемый счет для бизнеса — юрлиц и самозанятых — для решения всех финансовых задач, доступный на компьютере и смартфоне) запрещает компаниям с высоким уровнем риска или жестко регулируемым сектором, в том числе оборонным производствам, открывать счета в соответствии с правилами Revolut по борьбе с отмыванием денег.

Другие кредиторы, которые ранее обеспечивали финансированием оборонные предприятия с ограничениями или исключениями, в том числе BNP Paribas и Danske Bank, напротив, стали активнее поддерживать сектор, пишет FT.

В NIF полагают, что одна из проблем заключается в восприятии оборонной промышленности как не соответствующей экологическим, социальным и корпоративным нормам. «Компании по-прежнему сталкиваются с вопросами о том, соблюдают ли они этические нормы и принципы ESG», — говорит председатель NIF Фиона Мюррей.

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах: ответственное отношение к окружающей среде (англ. E — еnvironment);

высокая социальная ответственность (англ. S — social);

высокое качество корпоративного управления (англ. G — governance).

От ситуации с кредитованием, в частности, пострадали португальский производитель беспилотников Tekever, который недавно перестал быть клиентом Revolut, и базирующийся в Кембридже (Великобритания) стартап 2D Photonics, занимающийся оптическими датчиками.

По данным FT, к октябрю в Европе с начала российской военной операции открыли более 230 стартапов в сфере оборонных технологий. Интерес предпринимателей к европейскому оборонному сектору и венчурные инвестиции в европейские оборонные технологии резко выросли. Тем не менее «пик ажиотажа» уже близок, считает генеральный партнер сети фондов Archangel, поддерживающей инновационные стартапы, Николас Нельсон.