FT сообщила о «пике ажиотажа» вокруг европейских оборонных стартапов

Предприниматели приближаются к «пику ажиотажа» вокруг европейского оборонного сектора, пишет FT. По информации издания, с момента начала военной операции в Европе открыли более 230 стартапов в сфере оборонных технологий

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Конфликт на Украине и использование беспилотников в военных целях стимулировали интерес предпринимателей к европейскому оборонному сектору. Об этом пишет Financial Times.

По данным платформы для аналитики венчурного капитала Dealroom, более 230 стартапов в сфере оборонных технологий было основано в Европе с момента начала военной операции, в том числе 52 — в этом году. Венчурные инвестиции в европейские оборонные технологии также резко выросли.

«Мы приближаемся к пику ажиотажа», — сказал генеральный партнер сети фондов Archangel, поддерживающей инновационные стартапы, Николас Нельсон. По его словам, сектор привлек «множество инвесторов, интересующихся обороной», которые два года назад занимались криптовалютой или вопросами климата.

FT сообщила о «переполненном секторе» производства беспилотников, где число стартапов превышает 500. При этом, как отмечает издание, существуют опасения, что направленный на развитие одной части сектора поток средств может привести к потере финансирования в других областях. Так, в дополнительных инвестициях, по данным FT, нуждается европейская противовоздушная оборона.

Уровень управленческих знаний в подобных стартапах повышается, в некоторых фондах работают люди с военным опытом, пишет издание. Также начали заключаться крупные контракты в данной сфере.

Исполнительный директор стартапа Auterion, занимающегося разработкой программного обеспечения, Лоренц Майер сказал, что масштабы его компании «значительно возросли». Когда Auterion начинал свою деятельность, заказ на 100 дронов считался большим. По словам Майера, сейчас у компании есть контракт на поставку на Украину 33 тыс. «ударных комплектов» для беспилотных летательных аппаратов.

По данным издания, на Украине стартапы «все еще испытывают трудности с привлечением достаточного капитала». «Все серьезные инвесторы должны быть на Украине», — сказал эстонский предприниматель, основавший венчурную компанию Darkstar, Рагнар Сасс.

В конце августа Politico сообщало о том, что немецкий производитель беспилотников Quantum Systems организовал секретные производственные цеха на территории Украины. Издание напомнило, что разведывательные дроны Vector от Quantum Systems были в числе помощи, переданной Украине в первые недели после начала военной операции. В течение следующих трех лет Quantum Systems решила открыть собственное производство в стране — в дополнение к существующим цехам в Германии, США и Австралии.

Россия осуждает военные поставки Украине и заявляет, что они лишь затягивают конфликт.