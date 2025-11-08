Крупные оборонные подрядчики должны акцентировать внимание на скорости и объеме производства, а также вкладывать собственный капитал, в противном случае они «исчезнут», заявил Хегсет

Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Крупные американские оборонные компании должны ускорить разработку и производство оружия или «исчезнуть». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Financial Times (FT)

В своей речи, посвященной реформе оборонных закупок, министр объявил о новой эре конкуренции в этой сфере. Он призвал частных инвесторов делать беспрецедентные прежде вложения в оборонную промышленность и объявил о формировании специализированной «команды по сделкам» для поддержки закупок оружия Пентагоном.

Затем Хегсет предложил новым компаниям вступить в конкуренцию с такими крупными оборонными подрядчиками, как Lockheed Martin, RTX (бывшая Raytheon Technologies Corporation), Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics.

«Этим крупным оборонным [группам] необходимо сместить акцент на скорость и объем и вкладывать собственный капитал, чтобы добиться этого <...> если они этого не сделают, эти крупные компании исчезнут», — сказал он, общаясь с руководителями предприятий отрасли в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне.

Хегсет также призвал традиционные аэрокосмические и оборонные компании вкладывать больше собственного капитала, а не «взваливать на плечи налогоплательщиков все расходы».

По его словам, решение Пентагона сократить требования к контрактам поспособствует усилению конкуренции.

Консолидация производств, вызванная сокращением бюджета Пентагона после холодной войны, сократила число основных подрядчиков оборонного ведомства с 51 в 1990 году до всего лишь пяти компаний в настоящее время, отмечает FT. Эти корпорации доминируют в производстве оружия и других технологий для армии США.

Изменения, которые предложил Хегсет, направлены на привлечение большего количества средств от частных инвесторов в оборонное производство за счет стабилизации обязательств Пентагона по закупке определенных систем с течением времени. Новая «команда по сделкам», которая станет частью недавно созданного подразделения по закупкам, будет «полна полномочий для заключения новаторских деловых сделок, которые коренным образом изменят производственные мощности» и порядок исполнения госконтрактов.

Гонка вооружений идет, но Россия не заинтересована в дальнейшем ее «подстегивании», говорил президент Владимир Путин. Россия не вступит в очередную гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности, пояснял он.

Страна, по словам Путина, должна быть готова к отражению возможной «военной агрессии». В провоцировании гонки вооружений глава государства обвинял руководство США. По словам российского президента, Вашингтон хочет достичь военного превосходства и нарушает баланс военных сил в мире.