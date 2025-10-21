Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме

Николя Саркози машет сторонникам в день своего заключения в тюрьме Санте, где начинается его пятилетний тюремный срок, в Париже, Франция, 21 октября 2025 года (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Экс-президент Франции Николя Саркози, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании и приговоренный к пяти годам лишения свободы, в первый день тюремного заключения занимался спортом и начал писать книгу. Об этом рассказал его адвокат Мишель Дарруа в эфире телеканал BFMTV, выступая возле тюрьмы Ла-Санте.

«Он [Саркози] находится в камере площадью 9 кв. м, там все время шумно», — отметил представитель защиты. Он добавил, что осужденный экс-президент встретился со своей супругой во второй половине дня.

«Первый день в тюрьме — это ужасно, но он это пережил», — сказал Дарруа, отметив, что тюрьма — это «не Club Med», имея в виду туроператора, владеющего сетью курортных комплексов в разных странах.

В конце сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии.

Экс-президенту также назначили штраф в размере €100 тыс. и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение ранее требовало для него семи лет лишения свободы и штрафа €300 тыс.

Саркози счел приговор «унижением для Франции» и заявил о своей невиновности. Однако согласился подчиниться решению суда. «И если они [суд] непременно захотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду. Но с высоко поднятой головой», — сказал экс-президент.

21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте в сопровождении своей жены и адвоката. Перед отъездом у дома экс-президента собрались люди, пришедшие поддержать Саркози: они держали в руках флаги Франции с надписями — например, «Николя, возвращайся скорее!».