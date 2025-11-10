Власти на Украине попросили не употреблять слова «орки» и «русня»

Комиссия по журналистской этике рекомендовала СМИ не употреблять слова «орки» и «русня» и «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами»

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Комиссия по журналистской этике на Украине рекомендовала украинским СМИ не употреблять слова «орки» и «русня», пишет «Страна.ua». Это поддержали большинство членов комиссии, но общие рекомендации еще разрабатываются, отмечает издание.

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами», объяснив, что мировое сообщество должно всерьез воспринимать украинские СМИ.

В то же время Кущ сочла возможным писать слова, как «Россия» и «Путин» со строчной буквы, если «редакция сознательно принимает это решение и объясняет его аудитории».

Орки в произведениях Джона Толкина — злобный варварский народ, подчинявшийся Темному Властелину. Впоследствии они стали самостоятельным народом Средиземья, всегда служившим Тьме. Орки состояли в армиях Темных Властелинов, в том числе армии Саурона во «Властелине колец». В декабре 2022 года Алексей Данилов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, призывал не называть россиян «орками», «русней», чтобы «не размывать образ врага». Эти слова вошли в словарь неологизмов украинского языка после начала боевых действий в феврале 2022 года, отмечал «Суспільне».

В мае прошлого года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обнародовал рекомендации по освещению информации в медиа в условиях военного положения. В них, в частности, содержался призыв не называть российских граждан «чмонями», «орками» и «русней», поскольку, по мнению совета, использование подобной оскорбительной лексики «дегуманизирует» их и способствует обострению боевых действий и ненависти ко всем гражданам России. Некорректная лексика «не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», заключили там.

В сентябре 2023 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка разрешила писать названия «Российская Федерация», «Россия», «Москва», «Государственная дума» и т.д. с маленькой буквы в неофициальных текстах, это не будет считаться ошибкой, сообщал «Суспільне».